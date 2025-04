Copia link dell'articolo

Cos'è il protocollo desktop remoto (RDP)?

Il Remote Desktop Protocol (RDP) è un protocollo, o standard tecnico, per l'utilizzo remoto di un computer desktop. Il software desktop remoto può utilizzare diversi protocolli, tra cui RDP, ICA (Independent Computing Architecture) e VNC (Virtual Network Computing), ma RDP è il protocollo più comunemente utilizzato. RDP è stato inizialmente rilasciato da Microsoft ed è disponibile per la maggior parte dei sistemi operativi Windows, ma può essere utilizzato anche con i sistemi operativi Mac.

Cosa significa "desktop remoto"?

Il desktop remoto è la capacità di connettersi e utilizzare un computer desktop lontano da un computer separato. Gli utenti di desktop remoto possono accedere al proprio desktop, aprire e modificare file e utilizzare applicazioni come se fossero effettivamente seduti al proprio computer. I dipendenti spesso utilizzano software desktop remoto per accedere ai loro computer di lavoro quando sono in viaggio o lavorano da casa.

L'accesso al desktop remoto è molto diverso dal cloud computing, anche se entrambi consentono ai dipendenti di lavorare da remoto. Nel cloud computing, gli utenti accedono a file e applicazioni archiviati nel cloud, in particolare nei server cloud. Al contrario, quando si utilizza un software desktop remoto, gli utenti accedono di fatto al proprio computer desktop fisico e possono utilizzare solo file e applicazioni salvati localmente su quel desktop. Il cloud computing a volte è più facile da usare e più efficiente da implementare per la forza lavoro remota, ma molte aziende non sono ancora migrate al cloud o non possono farlo per motivi di sicurezza o normativi.

Come funziona RDP?

Pensa a un drone o a un'auto giocattolo telecomandati. L'utente preme i pulsanti e guida il drone o l'auto da lontano, e i suoi comandi vengono trasmessi al veicolo. L'utilizzo di RDP è più o meno lo stesso: i movimenti del mouse e le battute sui tasti dell'utente vengono trasmessi al suo computer desktop in remoto, ma tramite Internet anziché tramite onde radio. Il desktop dell'utente viene visualizzato sul computer da cui si connette, proprio come se fosse seduto davanti a esso.

Il protocollo RDP apre un canale di rete dedicato per l'invio e la ricezione di dati tra le macchine connesse (il desktop remoto e il computer attualmente in uso). A questo scopo utilizza sempre la porta di rete 3389. I movimenti del mouse, le battute sui tasti, la visualizzazione del desktop e tutti gli altri dati necessari vengono inviati su questo canale tramite TCP/IP, che è il protocollo di trasporto utilizzato per la maggior parte dei tipi di traffico Internet. RDP inoltre crittografa tutti i dati in modo che le connessioni sulla rete Internet pubblica siano più sicure.

Poiché l'attività della tastiera e del mouse deve essere crittografata e trasmessa tramite Internet, operazione che richiede alcuni millisecondi, e poiché la visualizzazione del desktop deve essere ritrasmessa all'utente, spesso si verificano lievi ritardi. Ad esempio, se un utente fa doppio clic su un'applicazione per aprirla, il "doppio clic" potrebbe non avvenire per alcuni millisecondi, poiché l'azione dell'utente viene trasmessa al desktop prima di essere eseguita. Quindi, quando si apre l'applicazione, potrebbe verificarsi un altro breve ritardo mentre la visualizzazione viene ritrasmessa all'utente.

Quali sono i pro e i contro dell'utilizzo di RDP?

L'RDP offre numerosi vantaggi. Uno di questi è che non richiede una VPN. Inoltre, conserva i dati archiviati in modo sicuro sul desktop dell'utente, anziché archiviarli su server cloud o sui dispositivi personali non protetti dell'utente. Inoltre, RDP consente alle aziende dotate di una vecchia configurazione IT on-premise di consentire ai propri dipendenti di lavorare da casa.

Tuttavia, l'RDP potrebbe causare ritardi negli utenti, soprattutto se la loro connessione Internet locale è lenta. Ciò può frustrare i dipendenti che lavorano da remoto e ridurre la loro produttività. Anche l'RDP presenta alcune gravi vulnerabilità di sicurezza che lo espongono ad attacchi informatici. Scopri di più sulla sicurezza RDP.

