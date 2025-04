Copiar o link do artigo

O que é Protocolo de Desktop Remoto (RDP)?

O Protocolo de Desktop Remoto (RDP) é um protocolo, ou padrão técnico, que permite utilizar um computador desktop remotamente. O software de desktop remoto pode usar vários protocolos diferentes, incluindo o RDP, a Arquitetura de Computação Independente (ICA) e a Computação em Rede Virtual (VNC), mas o RDP é o protocolo mais usado de modo geral. O RDP foi lançado inicialmente pela Microsoft e está disponível para a maior parte dos sistemas operacionais Windows, podendo também ser utilizado com sistemas operacionais Mac.

O que significa "área de trabalho remota"?

A área de trabalho remota oferece a capacidade de se conectar e usar um computador desktop distante a partir de um computador separado. Os usuários de uma área de trabalho remota podem acessar sua área de trabalho, abrir e editar arquivos e usar aplicativos como se estivessem realmente sentados em seu computador desktop. Os funcionários costumam usar software de desktop remoto para acessar seus computadores de trabalho quando estão viajando ou trabalhando em casa.

O acesso remoto à área de trabalho é muito diferente da computação em nuvem, embora ambos permitam que os funcionários trabalhem remotamente. Na computação em nuvem, os usuários acessam arquivos e aplicativos armazenados na nuvem, especificamente, em servidores na nuvem. Por sua vez, ao utilizar software de desktop remoto, os usuários estão realmente acessando seu computador físico, e só podem utilizar arquivos e aplicativos salvos localmente nesse computador. Às vezes a computação em nuvem é mais fácil de usar e possui implantação mais eficiente para a força de trabalho remota

Como funciona o RDP?

Pense em um drone ou carro de brinquedo com controle remoto. O usuário pressiona alguns botões e dirige o drone ou o carro de longe e seus comandos são transmitidos para o veículo. Usar o RDP é um pouco parecido com isso: os movimentos que o usuário faz com o mouse ou ao pressionar as teclas são transmitidos para seu computador desktop remotamente, mas pela internet e não por ondas de rádio. A área de trabalho do usuário é exibida no computador a partir do qual ele está se conectando, como se o usuário estivesse sentado na frente dele.

O protocolo RDP abre um canal de rede dedicado para envio de dados entre as máquinas conectadas (a área de trabalho remota e o computador atualmente em uso). Para esse fim, sempre usa a porta de rede 3389. Movimentos do mouse, teclas digitadas, exibição da área de trabalho e todos os outros dados necessários são enviados por meio desse canal via TCP/IP, que é o protocolo de transporte utilizado para a maior parte dos tipos de tráfego da internet. O RDP também criptografa todos os dados para que as conexões feitas por meio da internet pública sejam mais seguras.

Como as atividades do teclado e do mouse precisam ser criptografadas e transmitidas pela internet, o que leva alguns milissegundos, e como a exibição da área de trabalho tem que ser transmitida de volta para o usuário, frequentemente ocorrem pequenos atrasos. Por exemplo, se um usuário clicar duas vezes em um aplicativo para abri-lo, o "duplo clique" pode demorar alguns milissegundos para se concretizar, pois a ação do usuário é transmitida para a área de trabalho antes de ser executada. Dessa forma, quando o aplicativo abre, pode haver outro pequeno atraso até que a exibição seja transmitida de volta para o usuário.

Quais são os prós e os contras de se usar o RDP?

O RDP apresenta várias vantagens. Uma delas é que ele não requer uma VPN. Ele também mantém os dados armazenados de forma segura na área de trabalho do usuário, em vez de armazená-los em servidores na nuvem ou nos dispositivos pessoais do usuário, que são inseguros. Além disso, o RDP torna possível para as empresas com configuração de TI local legada permitir que seus funcionários trabalhem em casa.

No entanto, o RDP pode fazer com que usuários enfrentem atrasos, especialmente se sua conexão à internet local for lenta. Isso pode frustrar os funcionários remotos e reduzir sua produtividade. O RDP também tem algumas vulnerabilidades graves de segurança que o deixam exposto a ataques cibernéticos. (Saiba mais sobre a segurança do RDP.)

Como a Cloudflare ajuda a proteger o acesso RDP?

A Cloudflare oferece acesso RDP sem cliente e baseado em navegador com Access for Infrastructure, parte de nossa plataforma SASE. Isso aplica os controles da política Zero Trust ao RDP e, ao mesmo tempo, permite que partes externas, como prestadores de serviços, acessem remotamente sem instalar softwares ou receber dispositivos da empresa. Um prestador de serviços remoto (ou funcionário em um dispositivo pessoal) pode simplesmente fazer login usando seu navegador e a Cloudflare mantém a conexão RDP segura.

