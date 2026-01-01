A equipe de segurança da Cloudflare precisava lidar rapidamente com um ataque de phishing que tentava coletar e usar credenciais de login de funcionários da Okta. Embora os invasores tenham roubado credenciais e tentado fazer login com sucesso, eles não conseguiram passar pelo requisito de login de chave de segurança da implementação Zero Trust da Cloudflare.

Exigir MFA compatível com FIDO2, como chaves de segurança, como parte das políticas de acesso Zero Trust para todos os usuários e aplicativos pode fortalecer a barreira contra ataques de phishing multicanal.