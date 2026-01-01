O phishing continua sendo um dos tipos mais prevalentes de ameaças, e geralmente é apenas o primeiro passo de um ataque maior. Implementar a autenticação multifator (MFA) compatível com FIDO2 como parte de uma abordagem de segurança Zero Trust neutraliza a ameaça representada pelo phishing multicanal.
Impeça ataques de phishing com MFA compatível com FIDO2. Expanda a proteção contra phishing além da caixa de entrada para outros canais, como SMS ou redes sociais.
Aumente seu provedor de identidade (ou vários provedores) com acesso à rede Zero Trust (ZTNA) para aplicar facilmente a MFA compatível com FIDO2 em mais recursos.
Evite vulnerabilidades de outros métodos de autenticação. Ao contrário dos PINs únicos, a MFA compatível com FIDO2 não pode ser interceptada por um invasor. Implemente a MFA amplamente, e exija, por meio de políticas Zero Trust.
A plataforma Zero Trust da Cloudflare pode impor MFA compatível com FIDO2 consistentemente em recursos SaaS, auto-hospedados e não web.
A equipe de segurança da Cloudflare precisava lidar rapidamente com um ataque de phishing que tentava coletar e usar credenciais de login de funcionários da Okta. Embora os invasores tenham roubado credenciais e tentado fazer login com sucesso, eles não conseguiram passar pelo requisito de login de chave de segurança da implementação Zero Trust da Cloudflare.
Exigir MFA compatível com FIDO2, como chaves de segurança, como parte das políticas de acesso Zero Trust para todos os usuários e aplicativos pode fortalecer a barreira contra ataques de phishing multicanal.
Usando a plataforma unificada de serviços nativos de nuvem da Cloudflare, você pode implementar um modelo de segurança Zero Trust com fortes recursos de MFA que derrotam esquemas de phishing.
Atenda às diversas necessidades de segurança e rede com ampla interoperabilidade e rede personalizável.
Ofereça melhores experiências do usuário com uma rede global que está a aproximadamente 50 ms de aproximadamente95% dos usuários da internet.
Evite mais ataques com inteligência coletada por meio de proxy em cerca de 20% da web e do bloqueio de ~215 bilhões de ameaças diariamente.
Reduza a proliferação de ferramentas e a fadiga de alertas unindo serviços de segurança de trabalho híbridos em uma única IU