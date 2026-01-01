Zarejestruj się

Phishing pozostaje jednym z najczęściej występujących rodzajów zagrożeń i często stanowi tylko pierwszą fazę większego ataku. Wdrożenie uwierzytelniania wieloskładnikowego zgodnego ze standardem FIDO2 w ramach modelu bezpieczeństwa Zero Trust neutralizuje zagrożenie stwarzane przez wielokanałowe ataki phishingowe.

Zmniejsz ryzyko wielokanałowych ataków phishingowych

Powstrzymaj phishing dzięki MFA zgodnemu z FIDO2. Chroń przed phishingiem nie tylko e-mailami, ale też przez SMS i media społecznościowe.

Udoskonal zarządzanie dostępem

Wzmocnij swojego dostawcę tożsamości (lub wielu dostawców) za sprawą dostępu do sieci w modelu Zero Trust (ZTNA), aby łatwo egzekwować uwierzytelnianie wieloskładnikowe FIDO2 w ramach większej liczby zasobów.

Maksymalizuj wpływ uwierzytelniania wieloskładnikowego

Unikaj podatności charakterystycznych dla innych metod uwierzytelniania. W przeciwieństwie do jednorazowych kodów PIN, uwierzytelnianie wieloskładnikowe zgodne ze standardem FIDO2 nie może zostać przechwycone przez atakującego. Wdrażaj uwierzytelnianie wieloskładnikowe w szerokim zakresie za pomocą zasad Zero Trust, a także wymagaj korzystania z tej metody.

Odpieraj ataki phishingowe dzięki uwierzytelnianiu wieloskładnikowemu FIDO2 i Cloudflare

Platforma zabezpieczeń Cloudflare oparta na modelu Zero Trust może spójnie egzekwować uwierzytelnianie wieloskładnikowe FIDO2 w rozwiązaniach SaaS, zasobach samodzielnie hostowanych oraz zasobach innych niż sieciowe.

  • Wdróż usługę Cloudflare ZTNA, aby stosować rygorystyczną weryfikację kontekstową przy dostępie do wszystkich zasobów Twojej organizacji.
  • Wzmocnij bezpieczeństwo za sprawą uwierzytelniania wieloskładnikowego (MFA) zgodnego ze standardem FIDO2, dzięki któremu przechwycenie lub kradzież danych uwierzytelniania użytkowników staje się niemal niemożliwe.
  • Selektywnie egzekwuj silne uwierzytelnianie wieloskładnikowe, zaczynając od aplikacji wrażliwych. Nie tylko wspieraj uwierzytelnianie wieloskładnikowe FIDO2, ale zacznij wymagać jego stosowania.
  • Umożliwiaj wdrożenie na szerszą skalę. Nie wszystkie aplikacje natywnie wspierają uwierzytelnianie wieloskładnikowe FIDO2. Jako warstwa agregacji usługa Cloudflare ZTNA pomaga je wdrożyć we wszystkich zasobach.
Sprawdź architekturę referencyjną SASE
Powstrzymywanie ataku phishingowego SMS w ramach infrastruktury Cloudflare

Zespół Cloudflare ds. bezpieczeństwa musiał szybko zareagować na atak phishingowy, w ramach którego próbowano pozyskać od pracowników Okta dane uwierzytelniania dotyczące logowania, a następnie je wykorzystać. Jakkolwiek atakującym udało się wykraść dane uwierzytelniające i podjęli oni próbę logowania, nie byli w stanie obejść wymogu logowania za pomocą klucza bezpieczeństwa, który został określony w ramach wdrożenia modelu Cloudflare Zero Trust.

Wymaganie uwierzytelniania wieloskładnikowego zgodnego ze standardem FIDO2 (na przykład opartego na kluczach bezpieczeństwa) w ramach zasad dostępu w modelu Zero Trust dla wszystkich użytkowników i aplikacji może wzmocnić ochronę przed wielokanałowymi atakami phishingowymi.

„Gdy atakujący próbował zalogować się do naszych systemów za pomocą przechwyconych danych uwierzytelniających, nie był w stanie obejść wymogu dysponowania kluczem fizycznym”.

Dlaczego Cloudflare?

Connectivity cloud firmy Cloudflare przywraca kontrolę nad środowiskami IT oraz ich widoczność

Korzystając z ujednoliconej platformy Cloudflare obejmującej natywne usługi chmurowe, możesz wdrożyć model bezpieczeństwa Zero Trust z zaawansowanymi funkcjami uwierzytelniania wieloskładnikowego (MFA), które skutecznie zwalczają schematy phishingowe.

Komponowalna architektura

Zaspokajaj zróżnicowane potrzeby w zakresie bezpieczeństwa i sieci dzięki rozbudowanej interoperacyjności oraz konfigurowalnym opcjom sieciowym.

Wydajność

Zapewnij lepsze doświadczenia użytkowników dzięki globalnej sieci, której zasięg wynoszący około 50 ms obejmuje ~95% użytkowników Internetu.

Analiza zagrożeń

Zapobiegaj większej liczbie ataków dzięki informacjom zebranym z serwerów proxy obsługujących ~20% sieci i blokujących ~215 miliardów zagrożeń dziennie.

Ujednolicony interfejs

Ogranicz rozproszenie narzędzi i zmęczenie alertami, łącząc wszystkie usługi bezpieczeństwa pracy hybrydowej w jednym interfejsie użytkownika.

