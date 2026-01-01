Proteja usuários "trabalhando de qualquer lugar" contra malware, ransomware e outras ameaças on-line, ao mesmo tempo em que protege os dados, as finanças e a reputação de sua organização.
Reforce sua defesa contra ameaças começando com a filtragem de DNS e progressivamente coloque controles e visibilidade completos do gateway seguro da web (SWG) onde quer que seus usuários estejam, tudo isso sem interromper a produtividade deles.
Acabe com infecções por malware, vazamentos de dados, phishing e muito mais. Fique à frente das ameaças em evolução com inteligência contra ameaças dinâmica e integrada.
Escale proteções em toda a sua força de trabalho remota e híbrida. Melhore as experiências do usuário com filtragem rápida e não intrusiva e ofereça 100% de tempo de atividade.
Diminua o esforço manual automatizando os fluxos de trabalho de políticas. Reduza o tempo médio de detecção (MTTD) e de resposta (MTTR). Adote uma configuração "configurar e esquecer".
Substitua ferramentas legadas por segurança nativa de nuvem. Reduza o número de fornecedores e contratos para diminuir o CapEx e o custo total de propriedade (TCO).
Recupere a visibilidade e aplique proteções consistentes em toda a sua força de trabalho remota, modernize a segurança da internet com recursos da plataforma de serviço seguro de borda (SSE) da Cloudflare.
A Bouvet, uma consultoria escandinava de TI e comunicações digitais, buscou uma abordagem mais simples e consolidada para proteger sua força de trabalho híbrida.
Hoje, a empresa usa a Cloudflare para proteger usuários remotos e de escritório de ameaças on-line com serviços como filtragem de DNS, inspeção SWG, isolamento do navegador remoto e muito mais.
No processo, a Bouvet conseguiu substituir ferramentas legadas e aplicar políticas consistentes de segurança da internet entre 2.300 funcionários e 17 escritórios na Noruega e Suécia com um único fornecedor.
Migre para a Cloudflare começando com a filtragem de DNS para obter um tempo de valorização rápido, e então crie sua abordagem de segurança da web com base nisso.
Várias opções de implantação com e sem um cliente de dispositivo. Um gerenciador de políticas para políticas de DNS, HTTP, DLP e isolamento.
Experiências do usuário remoto superiores com uma rede global que está a aproximadamente 50 ms de aproximadamente 95% dos usuários da internet.
Modelos de caça a ameaças com suporte de IA informados pela visibilidade da Cloudflare em aproximadamente 61 trilhões de consultas por dia.
Consolide os recursos de SSE /Zero Trust na plataforma unificada e no plano de controle da Cloudflare.