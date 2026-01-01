Inscreva-se

Segurança da web para trabalhadores remotos com a Cloudflare

Proteção simples contra malware aplicada com velocidade e consistência excepcionais em todo o mundo

Proteja usuários "trabalhando de qualquer lugar" contra malware, ransomware e outras ameaças on-line, ao mesmo tempo em que protege os dados, as finanças e a reputação de sua organização.

Reforce sua defesa contra ameaças começando com a filtragem de DNS e progressivamente coloque controles e visibilidade completos do gateway seguro da web (SWG) onde quer que seus usuários estejam, tudo isso sem interromper a produtividade deles.

A DIFERENÇA DA CLOUDFLARE
Reduza os riscos da internet

Acabe com infecções por malware, vazamentos de dados, phishing e muito mais. Fique à frente das ameaças em evolução com inteligência contra ameaças dinâmica e integrada.

Habilite o crescimento e a produtividade

Escale proteções em toda a sua força de trabalho remota e híbrida. Melhore as experiências do usuário com filtragem rápida e não intrusiva e ofereça 100% de tempo de atividade.

Simplifique as operações de segurança

Diminua o esforço manual automatizando os fluxos de trabalho de políticas. Reduza o tempo médio de detecção (MTTD) e de resposta (MTTR). Adote uma configuração "configurar e esquecer".

Consolide para reduzir custos

Substitua ferramentas legadas por segurança nativa de nuvem. Reduza o número de fornecedores e contratos para diminuir o CapEx e o custo total de propriedade (TCO).

Como funciona

Filtre e inspecione a atividade da web

Recupere a visibilidade e aplique proteções consistentes em toda a sua força de trabalho remota, modernize a segurança da internet com recursos da plataforma de serviço seguro de borda (SSE) da Cloudflare.

  • Filtragem de DNS: bloqueie conteúdo prejudicial e inapropriado para mitigar riscos e aplicar políticas de uso aceitáveis.
  • SWG: faça proxy e inspecione todo o tráfego da internet nas camadas 4 a 7 em uma única passagem com filtros de DNS/IP/porta/protocolo e controles de conteúdo HTTPS/SSH.
  • Isolamento do navegador remoto (RBI) integrado nativamente: isole dispositivos locais de malware executando todo o código do navegador na rede global de baixa latência da Cloudflare.
  • Prevenção contra perda de dados (DLP) integrada nativamente: detecte e bloqueie dados confidenciais em tráfego e arquivos HTTP(S).
Consulte a arquitetura de referência SASE
A Bouvet usa a Cloudflare para proteger o acesso à internet e à nuvem

A Bouvet, uma consultoria escandinava de TI e comunicações digitais, buscou uma abordagem mais simples e consolidada para proteger sua força de trabalho híbrida.

Hoje, a empresa usa a Cloudflare para proteger usuários remotos e de escritório de ameaças on-line com serviços como filtragem de DNS, inspeção SWG, isolamento do navegador remoto e muito mais.

No processo, a Bouvet conseguiu substituir ferramentas legadas e aplicar políticas consistentes de segurança da internet entre 2.300 funcionários e 17 escritórios na Noruega e Suécia com um único fornecedor.


“Dependemos da Cloudflare para reduzir nossa superfície de ataque, protegendo nossas portas, filtrando ameaças e limpando nosso tráfego.”

— Security Operations Lead, Bouvet

Pronto para simplificar como você protege seus trabalhadores remotos na web?

Por que usar a Cloudflare

Segurança da web simples e rápida apoiada por inteligência contra ameaças em grande escala

Migre para a Cloudflare começando com a filtragem de DNS para obter um tempo de valorização rápido, e então crie sua abordagem de segurança da web com base nisso.

Gerenciamento simples e flexível

Várias opções de implantação com e sem um cliente de dispositivo. Um gerenciador de políticas para políticas de DNS, HTTP, DLP e isolamento.

Aplicação consistente

Experiências do usuário remoto superiores com uma rede global que está a aproximadamente 50 ms de aproximadamente 95% dos usuários da internet.

Inteligência contra ameaças em grande escala

Modelos de caça a ameaças com suporte de IA informados pela visibilidade da Cloudflare em aproximadamente 61 trilhões de consultas por dia.

Uma plataforma, uma rede

Consolide os recursos de SSE /Zero Trust na plataforma unificada e no plano de controle da Cloudflare.

Perguntas Frequentes sobre força de trabalho remota

