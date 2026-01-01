A Bouvet, uma consultoria escandinava de TI e comunicações digitais, buscou uma abordagem mais simples e consolidada para proteger sua força de trabalho híbrida.

Hoje, a empresa usa a Cloudflare para proteger usuários remotos e de escritório de ameaças on-line com serviços como filtragem de DNS, inspeção SWG, isolamento do navegador remoto e muito mais.

No processo, a Bouvet conseguiu substituir ferramentas legadas e aplicar políticas consistentes de segurança da internet entre 2.300 funcionários e 17 escritórios na Noruega e Suécia com um único fornecedor.



