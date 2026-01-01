Bouvet, ein skandinavisches Beratungsunternehmen für IT und digitale Kommunikation, suchte nach einem einfacheren, konsolidierten Ansatz zum Schutz seiner hybriden Belegschaft.

Heute nutzt das Unternehmen Cloudflare, um Nutzer an Remote-Standorten und im Büro mit Diensten wie DNS-Filterung, SWG-Inspektion, RBI und mehr vor Online-Bedrohungen zu schützen.

Dabei konnte Bouvet veraltete Tools ersetzen und einheitliche Internet-Sicherheitsrichtlinien für 2300 Mitarbeitende und 17 Büros in Norwegen und Schweden mit einem einzigen Anbieter durchsetzen.



