Sécurité web pour le personnel en télétravail avec Cloudflare

Une protection simple contre les logiciels malveillants, mise en œuvre avec une rapidité et une cohérence exceptionnelles dans le monde entier

Protégez les utilisateurs déployés en travail hybride contre les logiciels malveillants, les rançongiciels et autres menaces en ligne, tout en préservant les données, les finances et la réputation de votre entreprise.

Renforcez votre défense contre les menaces : commencez par le filtrage DNS, puis ajoutez progressivement les contrôles complets de la passerelle Secure Web Gateway (SWG) et une visibilité partout où se trouvent vos utilisateurs – et cela, sans grever leur productivité.

La différence Cloudflare
Atténuez les risques liés à Internet

Mettez fin aux infections par des logiciels malveillants, aux fuites de données, au phishing, etc. Gardez une longueur d'avance sur les menaces continuellement changeantes grâce à des informations sur les menaces dynamiques et intégrées.

Encouragez la croissance et la productivité

Étendez les protections à l'ensemble de votre personnel distant et hybride. Améliorez l'expérience des utilisateurs avec un filtrage rapide et discret et garantissez une disponibilité de 100 %.

Simplifiez vos opérations de sécurité

Réduisez les tâches manuelles en automatisant les flux de travail liés aux politiques. Réduisez les délais moyens de détection (MTTD, Mean Time To Detect) et de réponse (MTTR, Mean Time To Respond). Déployez une configuration une fois seulement, sans devoir la modifier par la suite.

Consolidez pour réduire les coûts

Remplacez les outils traditionnels par une sécurité cloud-native. Réduisez le nombre de fournisseurs et de contrats, afin de diminuer les dépenses d'investissement et le coût total de possession.

Fonctionnement

Filtrez et inspectez l'activité web

Regagnez la visibilité et déployez des protections cohérentes pour l'ensemble de votre personnel distant. Modernisez la sécurité d'Internet grâce aux fonctionnalités de la plateforme Security Service Edge (SSE) de Cloudflare.

  • Filtrage DNS : bloquez les contenus malveillants et inappropriés afin d'atténuer les risques et d'appliquer les politiques d'utilisation acceptable.
  • SWG : Traitez en proxy et inspectez tout le trafic Internet des couches 4 et 7 en une passe, avec des filtres de DNS/ d'adresse IP/de port/de protocole et des contrôles de contenu HTTPS/SSH.
  • Intégration native de l'isolement de navigateur à distance (RBI, Remote Browser Isolation) : protégez les appareils locaux contre les logiciels malveillants en exécutant tout le code du navigateur sur le réseau mondial à faible latence de Cloudflare.
  • Intégration native de la prévention des pertes de données (DLP, Data Loss Prevention) : détectez et bloquez les données sensibles dans le trafic HTTP(S) et les fichiers.
Bouvet utilise Cloudflare pour sécuriser l'accès à Internet et au cloud

Bouvet, une société scandinave de conseil en informatique et en communication numérique, recherchait une approche simplifiée et consolidée pour protéger son personnel hybride.

Aujourd'hui, l'entreprise utilise Cloudflare pour protéger les utilisateurs à distance et le personnel dans ses bureaux contre les menaces en ligne grâce à des services tels que le filtrage DNS, l'inspection SWG, l'isolement de navigateur à distance et bien davantage.

Cette initiative a permis à Bouvet de remplacer les outils patrimoniaux et d'appliquer, avec un fournisseur unique, des politiques de sécurité Internet cohérentes pour 2 300 collaborateurs et 17 bureaux en Norvège et en Suède.


« Nous dépendons de Cloudflare pour réduire notre surface d'attaque en sécurisant nos ports, en filtrant les menaces et en nettoyant notre trafic. »

– Security Operations Lead, Bouvet

Vous souhaitez simplifier la protection sur le web de votre personnel distant ?

Pourquoi Cloudflare ?

Une sécurité web simple et rapide, reposant sur des informations sur les menaces collectées à grande échelle

Migrez vers Cloudflare en commençant par le filtrage DNS, pour une rentabilité rapide ; ensuite, bâtissez votre approche de la sécurité web sur cette fondation.

Gestion simple et flexible

Une multitude d'options de déploiement, avec ou sans client. Un gestionnaire de politiques unique pour les politiques DNS, HTTP, DLP et d'isolement.

Application cohérente

De meilleures expériences utilisateur grâce à un réseau mondial présent à 50 ms seulement d'environ 95 % des utilisateurs d'Internet.

Informations sur les menaces à grande échelle

Des modèles dédiés à la chasse aux menaces basées sur l'IA, informés par la visibilité des quelque 61 mille milliards de requêtes que traite Cloudflare chaque jour.

Une plateforme, un réseau

Consolidez les fonctionnalités SSE/Zero Trust sur la plateforme et le plan de contrôle unifiés de Cloudflare.

FAQ concernant les collaborateurs en télétravail

