Protégez les utilisateurs déployés en travail hybride contre les logiciels malveillants, les rançongiciels et autres menaces en ligne, tout en préservant les données, les finances et la réputation de votre entreprise.
Renforcez votre défense contre les menaces : commencez par le filtrage DNS, puis ajoutez progressivement les contrôles complets de la passerelle Secure Web Gateway (SWG) et une visibilité partout où se trouvent vos utilisateurs – et cela, sans grever leur productivité.
Mettez fin aux infections par des logiciels malveillants, aux fuites de données, au phishing, etc. Gardez une longueur d'avance sur les menaces continuellement changeantes grâce à des informations sur les menaces dynamiques et intégrées.
Étendez les protections à l'ensemble de votre personnel distant et hybride. Améliorez l'expérience des utilisateurs avec un filtrage rapide et discret et garantissez une disponibilité de 100 %.
Réduisez les tâches manuelles en automatisant les flux de travail liés aux politiques. Réduisez les délais moyens de détection (MTTD, Mean Time To Detect) et de réponse (MTTR, Mean Time To Respond). Déployez une configuration une fois seulement, sans devoir la modifier par la suite.
Remplacez les outils traditionnels par une sécurité cloud-native. Réduisez le nombre de fournisseurs et de contrats, afin de diminuer les dépenses d'investissement et le coût total de possession.
Regagnez la visibilité et déployez des protections cohérentes pour l'ensemble de votre personnel distant. Modernisez la sécurité d'Internet grâce aux fonctionnalités de la plateforme Security Service Edge (SSE) de Cloudflare.
Bouvet, une société scandinave de conseil en informatique et en communication numérique, recherchait une approche simplifiée et consolidée pour protéger son personnel hybride.
Aujourd'hui, l'entreprise utilise Cloudflare pour protéger les utilisateurs à distance et le personnel dans ses bureaux contre les menaces en ligne grâce à des services tels que le filtrage DNS, l'inspection SWG, l'isolement de navigateur à distance et bien davantage.
Cette initiative a permis à Bouvet de remplacer les outils patrimoniaux et d'appliquer, avec un fournisseur unique, des politiques de sécurité Internet cohérentes pour 2 300 collaborateurs et 17 bureaux en Norvège et en Suède.
Migrez vers Cloudflare en commençant par le filtrage DNS, pour une rentabilité rapide ; ensuite, bâtissez votre approche de la sécurité web sur cette fondation.
Une multitude d'options de déploiement, avec ou sans client. Un gestionnaire de politiques unique pour les politiques DNS, HTTP, DLP et d'isolement.
De meilleures expériences utilisateur grâce à un réseau mondial présent à 50 ms seulement d'environ 95 % des utilisateurs d'Internet.
Des modèles dédiés à la chasse aux menaces basées sur l'IA, informés par la visibilité des quelque 61 mille milliards de requêtes que traite Cloudflare chaque jour.
Consolidez les fonctionnalités SSE/Zero Trust sur la plateforme et le plan de contrôle unifiés de Cloudflare.