Bouvet, une société scandinave de conseil en informatique et en communication numérique, recherchait une approche simplifiée et consolidée pour protéger son personnel hybride.

Aujourd'hui, l'entreprise utilise Cloudflare pour protéger les utilisateurs à distance et le personnel dans ses bureaux contre les menaces en ligne grâce à des services tels que le filtrage DNS, l'inspection SWG, l'isolement de navigateur à distance et bien davantage.

Cette initiative a permis à Bouvet de remplacer les outils patrimoniaux et d'appliquer, avec un fournisseur unique, des politiques de sécurité Internet cohérentes pour 2 300 collaborateurs et 17 bureaux en Norvège et en Suède.



