맬웨어 감염, 데이터 유출, 피싱 등을 차단합니다. 기본 제공되는 동적 위협 인텔리전스로 진화하는 위협에 한발 앞서 대응하세요.
원격 및 하이브리드 인력 전체에 걸쳐 보호 기능을 확장합니다. 빠르고 어떠한 성능도 떨어뜨리지 않는 필터링으로 사용자 경험을 개선하고 100% 가동 시간을 제공합니다.
정책 워크플로우를 자동화하여 수동 작업을 줄입니다. 평균 감지 시간(MTTD) 및 평균 대응 시간(MTTR)을 단축합니다. '설정하고 잊어버리는' 구성을 도입하세요.
원격 근무 인력의 가시성을 되찾고 일관된 보호를 적용하세요. Cloudflare의 보안 서비스 에지(SSE) 플랫폼 기능으로 인터넷 보안을 최신화하세요.
스칸디나비아 IT 및 디지털 커뮤니케이션 컨설팅 회사인 Bouvet에서는 하이브리드 근무 인력 보호를 위해 더 간단하고 통합된 접근법을 찾으려고 했습니다.
현재 이 회사에서는 Cloudflare를 이용하여 DNS 필터링, SWG 검사, RBI 등의 서비스를 통해 원격 및 사무실 사용자를 온라인 위협으로부터 보호하고 있습니다.
이 과정에서 Bouvet는 단일 벤더를 통해 노르웨이 및 스웨덴에 있는 2,300명의 직원과 사무실 17개에 걸쳐 레거시 도구를 교체하고 일관된 인터넷 보안 정책을 시행할 수 있었습니다.
빠르게 가치를 실현하려면 DNS 필터링으로 시작하여 Cloudflare로 마이그레이션한 다음, 이러한 토대 위에 웹 보안 접근법을 구축하세요.
장치 클라이언트 유무와 관계없는 다양한 배포 옵션이 있습니다. DNS, HTTP, DLP, 격리 정책을 위한 하나의 정책 관리자입니다.
인터넷 사용자의 최대 95%가 사용하는 약 50ms의 전역 네트워크를 통해 뛰어난 원격 사용자 경험을 제공합니다.
매일 약 61조 건의 쿼리에 대한 Cloudflare의 가시성으로 정보를 제공하는 AI 기반 위협 추적 모델.