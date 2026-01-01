스칸디나비아 IT 및 디지털 커뮤니케이션 컨설팅 회사인 Bouvet에서는 하이브리드 근무 인력 보호를 위해 더 간단하고 통합된 접근법을 찾으려고 했습니다.

현재 이 회사에서는 Cloudflare를 이용하여 DNS 필터링, SWG 검사, RBI 등의 서비스를 통해 원격 및 사무실 사용자를 온라인 위협으로부터 보호하고 있습니다.

이 과정에서 Bouvet는 단일 벤더를 통해 노르웨이 및 스웨덴에 있는 2,300명의 직원과 사무실 17개에 걸쳐 레거시 도구를 교체하고 일관된 인터넷 보안 정책을 시행할 수 있었습니다.



