Bouvet, skandynawska firma doradcza w zakresie IT i komunikacji cyfrowej, poszukiwała prostszego, bardziej zintegrowanego podejścia do ochrony personelu pracującego w formie hybrydowej.

Obecnie firma korzysta z rozwiązań Cloudflare, takich jak m.in. filtrowanie DNS, inspekcja SWG czy zdalna izolacja przeglądarki, aby chronić użytkowników zdalnych i biurowych przed zagrożeniami internetowymi.

Przy okazji firma Bouvet była w stanie zastąpić starsze narzędzia i wyegzekwować spójne zasady bezpieczeństwa internetowego w odniesieniu do 2300 pracowników i 17 biur w Norwegii i Szwecji przy pomocy jednego dostawcy.



