Bezpieczeństwo sieciowe pracowników zdalnych dzięki Cloudflare

Prosta ochrona przed złośliwym oprogramowaniem egzekwowana z wyjątkową szybkością i spójnością na całym świecie

Chroń użytkowników pracujących z dowolnego miejsca przed złośliwym oprogramowaniem, oprogramowaniem typu ransomware i innymi zagrożeniami online, jednocześnie zabezpieczając dane, finanse i reputację Twojej organizacji.

Wzmocnij swoją ochronę przed zagrożeniami, zaczynając od filtrowania DNS, a następnie stopniowo wprowadzając pełne środki kontroli i widoczność SWG tam, gdzie są Twoi użytkownicy — wszystko to bez zakłócania ich produktywności.

CZYM WYRÓŻNIA SIĘ CLOUDFLARE
Ograniczaj zagrożenia internetowe

Powstrzymuj infekcje złośliwym oprogramowaniem, wycieki danych, phishing i inne zagrożenia. Uprzedzaj zmieniające się zagrożenia dzięki dynamicznej, wbudowanej analizie zagrożeń.

Zapewnij rozwój i produktywność

Skaluj zabezpieczenia pomiędzy pracownikami zdalnymi i hybrydowymi. Popraw doświadczenia użytkowników dzięki szybkiemu, nienachalnemu filtrowaniu oraz zapewnij 100‑procentową dostępność.

Uprość operacje związane z bezpieczeństwem

Zmniejsz nakład pracy ręcznej, automatyzując przepływy pracy związane z zasadami. Skróć średni czas wykrywania (MTTD) i średni czas reakcji (MTTR). Wdrażaj konfigurację typu „ustaw i zapomnij”.

Przeprowadź konsolidację w celu obniżenia kosztów

Zastąp starsze narzędzia natywnymi zabezpieczeniami chmurowymi. Ogranicz liczbę dostawców i umów w celu obniżenia nakładów inwestycyjnych i całkowitego kosztu użytkowania (TCO).

JAK TO DZIAŁA

Filtruj i kontroluj aktywność internetową

Odzyskaj widoczność i wprowadzaj spójne zabezpieczenia dla pracowników zdalnych — unowocześniaj zabezpieczenia Internetu dzięki możliwościom platformy Cloudflare Security Service Edge (SSE).

  • Filtrowanie DNS — blokuj szkodliwe i nieodpowiednie treści, aby zmniejszyć ryzyko i egzekwować zasady akceptowalnego użycia.
  • SWG — przekierowuj przez serwery proxy i analizuj cały ruch internetowy w warstwach L4–L7 w jednym przejściu za pomocą filtrów DNS/IP/portów/protokołów oraz środków kontroli treści HTTPS/SSH.
  • Natywnie zintegrowana zdalna izolacja przeglądarki (RBI) — chroń urządzenia lokalne przed złośliwym oprogramowaniem, uruchamiając cały kod przeglądarki w globalnej sieci Cloudflare o małym opóźnieniu.
  • Natywnie zintegrowana ochrona przed wyciekiem danych (DLP) — wykrywaj i blokuj dane wrażliwe w ruchu HTTP(S) i plikach.
Sprawdź architekturę referencyjną SASE
Bouvet korzysta z rozwiązań Cloudflare, aby zabezpieczyć dostęp do Internetu i chmury

Bouvet, skandynawska firma doradcza w zakresie IT i komunikacji cyfrowej, poszukiwała prostszego, bardziej zintegrowanego podejścia do ochrony personelu pracującego w formie hybrydowej.

Obecnie firma korzysta z rozwiązań Cloudflare, takich jak m.in. filtrowanie DNS, inspekcja SWG czy zdalna izolacja przeglądarki, aby chronić użytkowników zdalnych i biurowych przed zagrożeniami internetowymi.

Przy okazji firma Bouvet była w stanie zastąpić starsze narzędzia i wyegzekwować spójne zasady bezpieczeństwa internetowego w odniesieniu do 2300 pracowników i 17 biur w Norwegii i Szwecji przy pomocy jednego dostawcy.


„Polegamy na Cloudflare, aby ograniczyć powierzchnię narażenia na atak poprzez zabezpieczenie naszych portów, filtrowanie zagrożeń i czyszczenie naszego ruchu sieciowego”.

— Kierownik ds. operacji bezpieczeństwa, Bouvet

Chcesz uprościć sposób, w jaki chronisz swoich pracowników zdalnych w Internecie?

Dlaczego Cloudflare?

Proste i szybkie zabezpieczenie sieci wspierane przez wielkoskalową analizę zagrożeń

Rozpocznij migrację do środowiska Cloudflare od filtrowania DNS, aby skrócić czas osiągnięcia korzyści, a następnie na tej podstawie opracuj swoje podejście do bezpieczeństwa sieciowego.

Proste, elastyczne zarządzanie

Wiele opcji wdrażania z klientem urządzenia i bez niego. Jeden menedżer zasad dotyczących DNS, HTTP, DLP i izolacji.

Spójne egzekwowanie

Ponadprzeciętne doświadczenia użytkowników dzięki sieci globalnej, której zasięg wynoszący około 50 ms obejmuje w przybliżeniu 95% użytkowników Internetu.

Analiza zagrożeń na masową skalę

Modele wyszukiwania zagrożeń wspierane przez SI, oparte na wglądzie Cloudflare w około 61 bln zapytań dziennie.

Jedna platforma, jedna sieć

Skonsoliduj funkcje SSE / Zero Trust na ujednoliconej platformie i płaszczyźnie zarządzania Cloudflare.

Pracownicy zdalni - często zadawane pytania

