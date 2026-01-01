Chroń użytkowników pracujących z dowolnego miejsca przed złośliwym oprogramowaniem, oprogramowaniem typu ransomware i innymi zagrożeniami online, jednocześnie zabezpieczając dane, finanse i reputację Twojej organizacji.
Wzmocnij swoją ochronę przed zagrożeniami, zaczynając od filtrowania DNS, a następnie stopniowo wprowadzając pełne środki kontroli i widoczność SWG tam, gdzie są Twoi użytkownicy — wszystko to bez zakłócania ich produktywności.
Powstrzymuj infekcje złośliwym oprogramowaniem, wycieki danych, phishing i inne zagrożenia. Uprzedzaj zmieniające się zagrożenia dzięki dynamicznej, wbudowanej analizie zagrożeń.
Skaluj zabezpieczenia pomiędzy pracownikami zdalnymi i hybrydowymi. Popraw doświadczenia użytkowników dzięki szybkiemu, nienachalnemu filtrowaniu oraz zapewnij 100‑procentową dostępność.
Zmniejsz nakład pracy ręcznej, automatyzując przepływy pracy związane z zasadami. Skróć średni czas wykrywania (MTTD) i średni czas reakcji (MTTR). Wdrażaj konfigurację typu „ustaw i zapomnij�”.
Zastąp starsze narzędzia natywnymi zabezpieczeniami chmurowymi. Ogranicz liczbę dostawców i umów w celu obniżenia nakładów inwestycyjnych i całkowitego kosztu użytkowania (TCO).
Odzyskaj widoczność i wprowadzaj spójne zabezpieczenia dla pracowników zdalnych — unowocześniaj zabezpieczenia Internetu dzięki możliwościom platformy Cloudflare Security Service Edge (SSE).
Bouvet, skandynawska firma doradcza w zakresie IT i komunikacji cyfrowej, poszukiwała prostszego, bardziej zintegrowanego podejścia do ochrony personelu pracującego w formie hybrydowej.
Obecnie firma korzysta z rozwiązań Cloudflare, takich jak m.in. filtrowanie DNS, inspekcja SWG czy zdalna izolacja przeglądarki, aby chronić użytkowników zdalnych i biurowych przed zagrożeniami internetowymi.
Przy okazji firma Bouvet była w stanie zastąpić starsze narzędzia i wyegzekwować spójne zasady bezpieczeństwa internetowego w odniesieniu do 2300 pracowników i 17 biur w Norwegii i Szwecji przy pomocy jednego dostawcy.
Rozpocznij migrację do środowiska Cloudflare od filtrowania DNS, aby skrócić czas osiągnięcia korzyści, a następnie na tej podstawie opracuj swoje podejście do bezpieczeństwa sieciowego.
Wiele opcji wdrażania z klientem urządzenia i bez niego. Jeden menedżer zasad dotyczących DNS, HTTP, DLP i izolacji.
Ponadprzeciętne doświadczenia użytkowników dzięki sieci globalnej, której zasięg wynoszący około 50 ms obejmuje w przybliżeniu 95% użytkowników Internetu.
Modele wyszukiwania zagrożeń wspierane przez SI, oparte na wglądzie Cloudflare w około 61 bln zapytań dziennie.