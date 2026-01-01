Bouvet, una empresa escandinava de consultoría de comunicaciones digitales y de TI, buscaba un enfoque más sencillo y consolidado para proteger a su equipo de trabajo híbrido.

Actualmente, la empresa utiliza Cloudflare para proteger a sus usuarios remotos y en la oficina contra las amenazas en línea con servicios como el filtrado de DNS, la inspección de SWG y el aislamiento remoto del navegador (RBI), entre otros.

En el proceso, Bouvet ha podido reemplazar las herramientas existentes y aplicar políticas de seguridad de Internet coherentes para los 2300 empleados y las 17 oficinas de Noruega y Suecia, todo ello con un único proveedor.



