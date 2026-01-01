Registrieren

Cloudflare Access

Schneller und zuverlässiger Zero Trust Network Access (ZTNA)

Bieten Sie einen fein abgestimmten Zugriff auf interne Anwendungen, Infrastruktur und KI-Agenten nach dem Prinzip der Vergabe minimaler Zugriffsberechtigungen.

Vorteile von Cloudflare Access

Produktivität des Teams steigern

Sorgen Sie dafür, dass lokale Applikationen ebenso einfach zu benutzen sind wie SaaS-Anwendungen. ZTNA verringert die Anzahl der Support-Tickets im Zusammenhang mit dem Fernzugriff um 80 % im Vergleich zu einem VPN.

Verwaltung vereinfachen

Vereinfachen Sie die Einrichtung und den Betrieb von ZTNA mit einmaligen Integrationen, zusammensetzbaren Software-Konnektoren und einheitlichen Zero Trust-Richtlinien.

Laterale Bewegung unterbinden

Verringern Sie Ihre Angriffsfläche, indem Sie kontextbasierte Zugriffsrichtlinien mit minimalen Zugriffsrechten pro Ressource durchsetzen.

Zero Trust mühelos skalieren

Schirmen Sie zunächst kritische Anwendungen und risikoreiche Nutzergruppen ab – und erweitern Sie dann den Cloud-nativen ZTNA, um Ihre Infrastruktur und MCP-Server zu schützen.

ZT Access-Produktseite – Funktionsweise – Diagramm

So funktioniert’s

Verwalten des Zugriffs in Ihrer internen Umgebung

Cloudflare Access verifiziert und schützt den Zugriff von Mitarbeitenden und Drittanbietern auf alle selbst gehosteten, per SaaS bereitgestellten und nicht im Web angesiedelten Anwendungen (inkl. KI-Tools). Der Dienst trägt auf diese Weise zur Risikominimierung und zu einem reibungslosen Nutzererlebnis bei.

Die Lösung prüft bei jeder Anfrage detailliert den Kontext, wie die Identität und den Zustand des Geräts, um einen schnellen und zuverlässigen Zugriff in Ihrem Unternehmen zu gewährleisten.

Erfahren Sie mehr in unserer ZTNA-Produktübersicht

Erfahren Sie, wie Access innerhalb der SASE-Plattform von Cloudflare funktioniert

Referenzarchitektur ansehen

ANERKENNUNG DURCH ANALYSTEN

Was Top-Analysten sagen

Cloudflare wurde im Gartner® Magic Quadrant™ für SASE-Plattformen 2025 als Visionär ausgezeichnet
Bericht lesen
Im Bereich „Strategie“ im Bericht „Forrester Wave™: Zero Trust-Plattformen, 3. Quartal 2025“ den zweithöchsten Wert erzielt
Bericht lesen

Das sagen unsere Kunden

„Cloudflare Access hat Bitso entscheidende Verbesserungen gebracht. Es hat Zero Trust viel einfacher gemacht. Wir sind bei der Verwaltung des Zugangs zu internen Ressourcen jetzt viel effizienter und stellen sicher, dass standort-, geräte- und netzwerkunabhängig die richtigen Leute über das richtige Zugangsniveau für die richtigen Ressourcen verfügen.“

Cybersecurity Lead, Bitso

WICHTIGSTE ANWENDUNGSFÄLLE FÜR ACCESS

Cloudflare Access bietet Nutzern einfachen, sicheren Zugang zu Ihren internen Ressourcen – ohne VPN

Cloudflare-zero-trust
VPN erweitern/ersetzen

Lagern Sie kritische Anwendungen für mehr Sicherheit und ein verbessertes Nutzererlebnis aus.

Symbol quadratisch - Multi-Nutzer-Umriss
Zugriff für Drittparteien verwalten

Authentifizieren Sie Drittnutzer (z. B. Auftragnehmer) mit clientlosen Optionen, Identitätsanbietern und mehr.

Code-API – Symbol
Entwicklern mehr Freiheit geben

Stellen Sie sicher, dass privilegierte technische Nutzer auf kritische Infrastrukturen zugreifen können – ohne Abstriche bei der Performance.

Anwendungsfälle entdecken

Wir unterstützen Unternehmen weltweit in ihrer Umstellung auf Zero Trust

Preise

Cloudflare Access-Kontrollfunktionen, die auf der gesamten Zero-Trust-Plattform verfügbar sind

Free-Tarif

$0

für immer

Am besten geeignet für Teams mit weniger als 50 Nutzern oder für Proof-of-Concept-Tests in Unternehmen.

Nutzungsbasierte Zahlung

$7

pro Benutzer/Monat (jährlich bezahlt)

Am besten geeignet für Teams mit mehr als 50 Nutzern, die begrenzte SSE-Anwendungsfälle lösen und keine Enterprise-Supportdienste benötigen.

Vertragstarif

Benutzerdefinierter Preis

pro Benutzer/Monat (jährlich bezahlt)

Am besten geeignet für Organisationen, die auf eine SSE- oder SASE-Implementierung mit vollem Funktionsumfang hinarbeiten und gleichzeitig maximalen Support wünschen.

Zugriffskontrollen (Teil der Zero-Trust-Plattform)

Support und Dienste

Die Support-Optionen variieren nach Tarif. Verschiedene professionelle Beratungs- und praktische Implementierungsdienste sind zusätzlich zu den Vertragstarifen erhältlich.
Anpassbare Zugriffsrichtlinien
Anpassbare Zugriffsrichtlinien

Benutzerdefinierte Richtlinien für Anwendungen und private Netzwerke sowie Richtlinien-Tester. Unterstützt temporäre Authentifizierung, Zweckbindung und jede vom IdP bereitgestellte Authentifizierungsmethode.
Schützen Sie den Zugriff auf alle Ihre Anwendungen und privaten Netzwerke
Schützen Sie den Zugriff auf alle Ihre Anwendungen und privaten Netzwerke

Schützen Sie selbstgehostete, SaaS- und Nicht-Web-Anwendungen (SSH, VNC, RDP), interne IPs und Hostnamen oder jeden beliebigen L4-7 TCP- oder UDP-Datenverkehr.
Authentifizierung über Identitätsanbieter (IdPs)
Authentifizierung über Identitätsanbieter (IdPs)

Authentifizierung über Unternehmens- und soziale IdPs, einschließlich mehrerer IdPs gleichzeitig. Sie können auch generische SAML- und OIDC-Konnektoren verwenden.
Identitätsbezogener Kontext
Identitätsbezogener Kontext

Konfigurieren Sie den kontextbezogenen Zugriff auf der Grundlage von IdP-Gruppen, Geolokalisierung, Gerätestatus, Sitzungsdauer, externen APIs usw.
Gerätestatus-Integration
Gerätestatus-Integration

Überprüfen Sie die Sicherheit Ihrer Geräte mithilfe der Integration von Drittanbietern für den Endpunktschutz.
Option für clientlosen Zugriff
Option für clientlosen Zugriff

Clientloser Zugriff für Webanwendungen und browserbasiertes SSH oder VNC.
Browserbasiertes SSH und VNC
Browserbasiertes SSH und VNC

Privilegierter SSH- und VNC-Zugang über ein Browser-Terminal
Split-Tunneling
Split-Tunneling

Lokale Verbindungen oder VPN-Verbindungen per Split-Tunneling
Startprogramm für Anwendungen
Startprogramm für Anwendungen

Anpassbarer App-Launcher für alle Apps, einschließlich Lesezeichen für Apps außerhalb von Access
Token Authentication
Token Authentication

Service Token-Support für automatische Dienste
Interne DNS-Unterstützung
Interne DNS-Unterstützung

Lokale Domain-Reserve konfigurieren. Definieren Sie einen internen DNS-Resolver, um Anfragen aus dem privaten Netzwerk aufzulösen.
Infrastructure-als-Code-Automatisierung (über Terraform)
Infrastructure-als-Code-Automatisierung (über Terraform)

Automatisieren Sie die Bereitstellung von Cloudflare-Ressourcen und -Verbindungen.
mTLS-Authentifizierung
mTLS-Authentifizierung

Authentifizierung für IoT und andere mTLS-Anwendungsfälle anhand von Zertifikaten

Kernfunktionen

Betriebszeit rund um die Uhr
Betriebszeit rund um die Uhr

Zuverlässige Service Level Agreements (SLA) für kostenpflichtige Tarife mit 100 % Verfügbarkeit und erstklassiger Service, dem Sie vertrauen können.
Mehr erfahren >
Support und Dienste

Die Support-Optionen variieren nach Tarif. Verschiedene professionelle Beratungs- und praktische Implementierungsdienste sind zusätzlich zu den Vertragstarifen erhältlich.
Standardmäßige Protokollaufbewahrung
Standardmäßige Protokollaufbewahrung

Zero Trust-Protokolle werden je nach Tarifart und genutztem Service für einen unterschiedlichen Zeitraum gespeichert. Vertragsnutzer können Protokolle über Logpush exportieren.
Siehe technische Dokumentation >
Anwendungskonnektor-Software
Anwendungskonnektor-Software

Verbindet Ressourcen sicher mit Cloudflare, ohne eine öffentlich erreichbare IP-Adresse. Erfordert keine VM-Infrastruktur und hat keine Durchsatzbeschränkungen.
Siehe technische Dokumentation >
Software für Geräte-Client (Agent)
Software für Geräte-Client (Agent)

Sendet den Traffic von Endnutzern sicher und privat an das globale Netzwerk von Cloudflare. Ermöglicht Funktionen wie die Erstellung von Regeln für den Gerätestatus oder die Durchsetzung von Filterrichtlinien an jedem Ort. Eigenständige Registrierung oder Bereitstellung über MDM.
Siehe technische Dokumentation >
Zero-Trust-Netzwerkzugriff (ZTNA)
Zero-Trust-Netzwerkzugriff (ZTNA)

ZTNA bietet einen fein abstimmbaren identitäts- und kontextbasierten Zugriff auf alle Ihre internen, selbstgehosteten, SaaS- und Nicht-Web-Ressourcen (z. B. SSH).
Siehe technische Dokumentation >
Secure Web Gateway (SWG)
Secure Web Gateway (SWG)

SWG schützt vor Ransomware, Phishing und anderen Bedrohungen mit L4-7 Netzwerk-, DNS- und HTTP-Filterrichtlinien für schnelleres und sichereres Surfen im Internet.
Siehe technische Dokumentation >
Digital Experience Monitoring (DEX)
Digital Experience Monitoring (DEX)

Bietet einen nutzerzentrierten Einblick in die Performance von Geräten, Netzwerken und Anwendungen in Ihrer gesamten Zero Trust-Organisation.
Siehe technische Dokumentation >
Überwachung des Netzwerkflusses
Überwachung des Netzwerkflusses

Bietet Einsicht in den Netzwerk-Traffic und Echtzeit-Warnungen für einen einheitlichen Einblick in die Netzwerkaktivitäten. Kostenlos für alle verfügbar.
Siehe technische Dokumentation >
Cloud Access Security Broker (CASB)
Cloud Access Security Broker (CASB)

CASB überwacht SaaS-Anwendungen kontinuierlich im Ruhezustand, um potenzielle Datenverluste aufgrund von Fehlkonfigurationen oder Schwachstellen zu erkennen.
Siehe technische Dokumentation >
Data Loss Prevention (DLP)
Data Loss Prevention (DLP)

DLP erkennt sensible Daten bei der Übertragung und im Ruhezustand über das Internet, SaaS und private Anwendungen und bietet Kontrollen oder Anleitungen zur Behebung von Sicherheitslücken, um Verlust oder Offenlegung von Daten zu verhindern.
Siehe technische Dokumentation >
Log Explorer
Log Explorer

Free- und Pay-as-you-go-Tarif: Kostenlos für die ersten 10 GB, danach 1 USD pro GB und Monat.
Enterprise: Individuelle Preisgestaltung
Remote Browser Isolation (RBI)
Remote Browser Isolation (RBI)

RBI bietet zusätzliche Bedrohungsabwehr und Datenschutzkontrollen für alle Browsing-Aktivitäten, indem der gesamte Browser-Code über das globale Netzwerk von Cloudflare ausgeführt wird.
Siehe technische Dokumentation >
E-Mail-Sicherheit
E-Mail-Sicherheit

E-Mail-Sicherheit hilft, Bedrohungen durch Multi-Channel-Phishing zu blockieren und zu isolieren, einschließlich Malware und Kompromittierung geschäftlicher E-Mail-Konten.
Siehe technische Dokumentation >
Netzwerkdienste für SASE
Netzwerkdienste für SASE

Cloudflare One ist unsere SASE-Plattform aus einer Hand, die Zero Trust-Sicherheitsservices aus den oben genannten Tarifen mit Netzwerkservices – einschließlich Magic WAN und Firewall – zusammenführt.
Siehe technische Dokumentation >

Anpassbare Zugriffsrichtlinien
Anpassbare Zugriffsrichtlinien

Benutzerdefinierte Richtlinien für Anwendungen und private Netzwerke sowie Richtlinien-Tester. Unterstützt temporäre Authentifizierung, Zweckbindung und jede vom IdP bereitgestellte Authentifizierungsmethode.
Schützen Sie den Zugriff auf alle Ihre Anwendungen und privaten Netzwerke
Schützen Sie den Zugriff auf alle Ihre Anwendungen und privaten Netzwerke

Schützen Sie selbstgehostete, SaaS- und Nicht-Web-Anwendungen (SSH, VNC, RDP), interne IPs und Hostnamen oder jeden beliebigen L4-7 TCP- oder UDP-Datenverkehr.
Authentifizierung über Identitätsanbieter (IdPs)
Authentifizierung über Identitätsanbieter (IdPs)

Authentifizierung über Unternehmens- und soziale IdPs, einschließlich mehrerer IdPs gleichzeitig. Sie können auch generische SAML- und OIDC-Konnektoren verwenden.
Identitätsbezogener Kontext
Identitätsbezogener Kontext

Konfigurieren Sie den kontextbezogenen Zugriff auf der Grundlage von IdP-Gruppen, Geolokalisierung, Gerätestatus, Sitzungsdauer, externen APIs usw.
Gerätestatus-Integration
Gerätestatus-Integration

Überprüfen Sie die Sicherheit Ihrer Geräte mithilfe der Integration von Drittanbietern für den Endpunktschutz.
Option für clientlosen Zugriff
Option für clientlosen Zugriff

Clientloser Zugriff für Webanwendungen und browserbasiertes SSH oder VNC
Browserbasiertes SSH und VNC
Browserbasiertes SSH und VNC

Privilegierter SSH- und VNC-Zugang über ein Browser-Terminal
Split-Tunneling
Split-Tunneling

Lokale Verbindungen oder VPN-Verbindungen per Split-Tunneling
Startprogramm für Anwendungen
Startprogramm für Anwendungen

Anpassbarer App-Launcher für alle Apps, einschließlich Lesezeichen für Apps außerhalb von Access
Token Authentication
Token Authentication

Sicherheitstoken-Support für automatische Dienste
Interne DNS-Unterstützung
Interne DNS-Unterstützung

Lokale Domain-Reserve konfigurieren. Definieren Sie einen internen DNS-Resolver, um Anfragen aus dem privaten Netzwerk aufzulösen.
Infrastructure-als-Code-Automatisierung (über Terraform)
Infrastructure-als-Code-Automatisierung (über Terraform)

Automatisieren Sie die Bereitstellung von Cloudflare-Ressourcen und -Verbindungen.
mTLS-Authentifizierung
mTLS-Authentifizierung

Authentifizierung für IoT und andere mTLS-Anwendungsfälle anhand von Zertifikaten

Bedrohungsschutz

Umfangreiche Sicherheitskategorien
Umfangreiche Sicherheitskategorien

Blockieren Sie nach Ransomware, Phishing, DGA-Domains, DNS-Tunneling, C2 & Botnet und mehr.
Rekursive DNS-Filterung
Rekursive DNS-Filterung

Filtern Sie nach Sicherheits- oder Inhaltskategorie. Stellen Sie über unseren Geräte-Client oder über Router für Standorte bereit.
HTTP(S)-Filterung
HTTP(S)-Filterung

Kontrollieren Sie den Datenverkehr anhand von Quelle, Zielland, Domains, Hosts, HTTP-Methoden, URLs und mehr. Unbegrenzte TLS 1.3-Überprüfung.
L4-Firewall-Filterung
L4-Firewall-Filterung

Genehmigen oder blockieren Sie Datenverkehr auf der Grundlage von Ports, IPs und TCP/UDP-Protokollen.
Prüfung durch ein Antivirus-Programm
Prüfung durch ein Antivirus-Programm

Scannen Sie hochgeladene / heruntergeladene Dateien aller Typen (PDFs, ZIP, RAR, usw.)
Integrierte Bedrohungsdaten
Integrierte Bedrohungsdaten

Erkennung durch unsere eigenen Machine Learning-Algorithmen und Bedrohungsdaten von Dritten.
Unterstützung von IPv6-only und Dual Stack
Unterstützung von IPv6-only und Dual Stack

Alle Funktionen für IPv4- und IPv6-Konnektivität verfügbar.
SSH-Proxyserver und Befehlsprotokollierung
SSH-Proxyserver und Befehlsprotokollierung

Erstellen Sie Netzwerkrichtlinien zur Verwaltung und Überwachung des SSH-Zugriffs auf Ihre Anwendungen
Richtlinien für physische Standorte auf Netzwerkebene
Richtlinien für physische Standorte auf Netzwerkebene

Sichere Konnektivität für DNS-Filterung direkt vom Büro aus.
Remote-Browserisolierung (nativ-integriert)
Remote-Browserisolierung (nativ-integriert)

Rendering des gesamten Browser-Codes an der Edge, statt lokal, um Bedrohungen zu verringern. Bereitstellung mit oder ohne Geräte-Client. Steuern Sie selektiv, welche Aktivität wann isoliert werden soll.
E-Mail-Sicherheit
E-Mail-Sicherheit

Stoppen Sie Phishing und die Kompromittierung geschäftlicher E-Mail-Konten.
Proxy-Endpunkte für die Unterstützung von PAC-Dateien
Proxy-Endpunkte für die Unterstützung von PAC-Dateien

Wenden Sie HTTP-Richtlinien auf Browser-Ebene an, indem Sie eine PAC-Datei konfigurieren. Wenden Sie Filter an, ohne Client-Software auf den Geräten der Nutzer zu installieren.
Dedizierte Egress-IPs
Dedizierte Egress-IPs

Dedizierter Bereich von IPs (IPv4 oder IPv6), der einem oder mehreren Cloudflare-Netzwerkstandorten zugeordnet ist.

Datenschutz

Zero Trust-Zugang zur Eindämmung von Datenlecks (über ZTNA)x
Zero Trust-Zugang zur Eindämmung von Datenlecks (über ZTNA)x

Legen Sie für jede Anwendung Richtlinien mit den geringsten Privilegien fest, um sicherzustellen, dass die Nutzer nur auf die Daten zugreifen, die sie benötigen.
Datei-Upload-/Download-Kontrollen basierend auf dem Mime-Typ (über SWG)
Datei-Upload-/Download-Kontrollen basierend auf dem Mime-Typ (über SWG)

Erlauben oder blockieren Sie Uploads/Downloads von Dateien basierend auf dem Mime-Typ.
Steuerung von Anwendungen und Anwendungstypen (über SWG)
Steuerung von Anwendungen und Anwendungstypen (über SWG)

Erlauben oder blockieren Sie den Datenverkehr für bestimmte Apps oder App-Typen.
CASB zur Erkennung des Risikos von Datenverlusten bei SaaS-Anwendungen
CASB zur Erkennung des Risikos von Datenverlusten bei SaaS-Anwendungen

Fügen Sie Cloudflare CASB hinzu, um zu erkennen, ob Fehlkonfigurationen in SaaS-Anwendungen sensible Daten preisgeben. Sehen Sie sich die vollständige Liste der unterstützten Integrationen an.
Data Loss Prevention (DLP)
Data Loss Prevention (DLP)

Überprüfen Sie HTTP(S)-Traffic und Dateien auf das Vorhandensein sensibler Daten. Der Free-Tarif umfasst vordefinierte Profile wie Finanzdaten, während die Vertragstarife mit vollem Funktionsumfang auch benutzerdefinierte Profile, benutzerdefinierte Datensätze, OCR, DLP-Protokolle und mehr umfassen.
Kontrolle über Dateninteraktionen innerhalb eines Browsers (über RBI)
Kontrolle über Dateninteraktionen innerhalb eines Browsers (über RBI)

Beschränken Sie das Herunterladen, Hochladen, Kopieren/Einfügen, die Tastatureingabe und Druckvorgänge innerhalb einzelner Webseiten und Anwendungen. Verhindern Sie Datenverluste auf lokalen Geräten und kontrollieren Sie die Eingaben des Nutzers auf verdächtigen Websites. Bereitstellung mit oder ohne Geräte-Client.

Schutz von SaaS-Anwendungen

Inline-Zugriffs- und Traffic-Kontrollen für jede SaaS-Anwendung
Inline-Zugriffs- und Traffic-Kontrollen für jede SaaS-Anwendung

Alle Zugriffskontrollen, Datenkontrollen und Funktionen zum Schutz vor Bedrohungen (wie in den vorherigen Abschnitten beschrieben) gelten einheitlich für alle SaaS-Anwendungen.
Mandantenkontrollen für SaaS-Anwendungen
Mandantenkontrollen für SaaS-Anwendungen

Erlauben Sie den Datenverkehr nur für Unternehmensmandanten von SaaS-Anwendungen. Verhindern Sie das Durchsickern von sensiblen Daten an persönliche oder Verbrauchermandanten.
Aufspüren von Schatten-IT
Aufspüren von Schatten-IT

Überprüfen Sie die Anwendungen, die Ihre Nutzer besuchen. Legen Sie den Genehmigungsstatus für diese Apps fest.
Eingehende SaaS-Anwendungsintegrationen
Eingehende SaaS-Anwendungsintegrationen

Integrieren Sie Ihre meistgenutzten SaaS-Anwendungen (z. B. Google Workspace, Microsoft 365), um sie zu scannen, zu erkennen und auf Sicherheitsprobleme zu überwachen. Sehen Sie sich die vollständige Liste der unterstützten Integrationen an.
Kontinuierliche Überwachung von Datensicherheitsrisiken und Nutzeraktivitäten
Kontinuierliche Überwachung von Datensicherheitsrisiken und Nutzeraktivitäten

API-Integrationen überwachen SaaS-Anwendungen kontinuierlich auf verdächtige Aktivitäten, Datenexfiltration, unautorisierten Zugriff und mehr.
Erkennung von Dateifreigaben
Erkennung von Dateifreigaben

Identifizieren Sie unangemessenes Verhalten bei der Dateifreigabe innerhalb Ihrer meistgenutzten SaaS-Anwendungen.
Verwaltung und Behebung von SaaS-Anwendungsproblemen
Verwaltung und Behebung von SaaS-Anwendungsproblemen

Entdecken Sie Fehlkonfigurationen und falsche Nutzerberechtigungen in SaaS-Anwendungen. Sofortige Maßnahmen bei aufgedeckten Sicherheitslücken mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen zur Behebung.
Phishing-Erkennung für cloudbasierte E-Mail-Anwendungen
Phishing-Erkennung für cloudbasierte E-Mail-Anwendungen

Stoppen Sie Phishing und die Kompromittierung geschäftlicher E-Mail-Konten mit der E-Mail-Sicherheit von Cloudflare.

Überblick

Standardmäßige Speicherung von Aktivitätsprotokollen
Standardmäßige Speicherung von Aktivitätsprotokollen

Bei Vertragstarifen werden DNS-Protokolle 6 Monate und HTTP- und Netzwerkprotokolle 30 Tage lang gespeichert.
Zugriffs- und Authentifizierungsprotokolle
Zugriffs- und Authentifizierungsprotokolle

Umfassende Details zu allen Anfragen, Nutzern und Geräten, einschließlich der Gründe der Blockierung. Entscheidungen über Blockierrichtlinien werden eine Woche lang gespeichert, Authentifizierungsprotokolle 6 Monate lang.
Protokolle des App-Konnektors (Tunnel)
Protokolle des App-Konnektors (Tunnel)

Überprüfen Sie Protokolle auf den Verbindungsstatus von Tunneln und wenn ein neuer DNS-Eintrag für eine App registriert wird.
Transparenz hinsichtlich der Schatten-IT mit kategorisierten Anwendungsgruppen
Transparenz hinsichtlich der Schatten-IT mit kategorisierten Anwendungsgruppen

Verfolgen Sie die Nutzung und überprüfen Sie den Genehmigungsstatus für alle Anwendungen, die die Nutzer besuchen.
Protokollierung von SSH-Befehlen
Protokollierung von SSH-Befehlen

Vollständige Aufzeichnung aller während einer SSH-Sitzung ausgeführten Befehle. Bietet SSH-Sichtbarkeit auf Netzwerkebene.
Private Network Discovery
Private Network Discovery

Überwachen Sie den privaten Netzwerk-Traffic passiv, um entdeckte Apps und Nutzer, die darauf zugreifen, zu katalogisieren.
Ausschluss personenbezogener Daten (PII)
Ausschluss personenbezogener Daten (PII)

Standardmäßig werden in den Protokollen keine personenbezogenen Daten der Mitarbeitenden gespeichert (Quell-IP, E-Mail des Nutzers, Benutzer-ID usw.), zudem sind diese für alle Rollen in Ihrem Unternehmen nicht verfügbar.
Digital Experience Monitoring (DEX)
Digital Experience Monitoring (DEX)

Bietet prädiktive, historische und Echtzeit-Informationen zu Anwendungsausfällen, Netzwerkproblemen und verlangsamter Performance, damit Nutzer produktiv arbeiten können. Fähigkeiten anzeigen.
Überwachung des Netzwerkflusses
CASB-Ergebnisse
PII schwärzen
Logpush an SIEM
Log Explorer
Logpush an Cloud-Speicher

Netzwerk-Performance und Konnektivitätssteigerungen

Globales Anycast-Netzwerk
Globales Anycast-Netzwerk

Anycast-Netzwerk mit 330 Städten in 125 Ländern und 405 Tbit/s Netzwerkkapazität
Globale Interconnections
Globale Interconnections

13.000 Interconnections – darunter große ISPs, Cloud-Dienste und Unternehmen
Eine Kontrollebene für alle Edge-Dienste
Eine Kontrollebene für alle Edge-Dienste

Ein Netzwerk, das so aufgebaut ist, dass jeder Service, der an der Edge des Netzes betrieben wird, in jedem Rechenzentrum läuft und für jeden Kunden verfügbar ist.
Single-Pass-Überprüfung für L3–L7-Traffic
Single-Pass-Überprüfung für L3–L7-Traffic

Der gesamte Datenverkehr wird in einem einzigen Durchgang in dem Rechenzentrum verarbeitet, das der Quelle am nächsten liegt. Keine Rückführung.
Intelligentes Routing über das virtuelle Backbone
Intelligentes Routing über das virtuelle Backbone

Optimierte Routen, um Staus zu vermeiden.
Software für Geräte-Client (Agent)
Software für Geräte-Client (Agent)

Verfügbar für alle wichtigen Betriebssysteme (Win, Mac, iOS, Android, Linux, ChromeOS).
Mehrere Modi für Geräte-Client (Agent)
Mehrere Modi für Geräte-Client (Agent)

Im Standardmodus wird der Datenverkehr durch WireGuard-Tunnel gesendet, um das gesamte Spektrum der Sicherheitsfunktionen zu aktivieren.
Verwenden Sie den DoH-Modus, um nur DNS-Filterungsrichtlinien durchzusetzen, oder verwenden Sie den Proxy-Modus, um den Datenverkehr nur zu bestimmten Anwendungen zu filtern.
Verwaltete Bereitstellung und Optionen zur eigenständigen Registrierung
Verwaltete Bereitstellung und Optionen zur eigenständigen Registrierung

Stellen Sie alle Ihre Geräte über MDM-Tools bereit. Alternativ können Nutzer den Geräte-Client selbst herunterladen, um sich selbst zu registrieren.
App-Konnektoren (Tunnels)
App-Konnektoren (Tunnels)

Verbinden Sie Ressourcen mit Cloudflare ohne eine öffentlich erreichbare IP-Adresse. Stellen Sie über die Benutzeroberfläche, API oder CLI bereit.

Weitere Informationen

Blog

Cloudflare Access ist der schnellste Zero Trust-Proxy

Performance-Tests haben bestätigt, dass der ZTNA-Dienst von Cloudflare 50–75 % schneller ist als die Services der Konkurrenz. Überzeugen Sie sich selbst davon!

Blog-Beitrag lesen
Post-Quanten-Kryptografie

Blog

Vergabe minimaler Zugriffsberechtigungen für KI-Agenten

Zentralisieren, sichern und beobachten Sie jede MCP-Verbindung in Ihrem Unternehmen.

Blog-Beitrag lesen
Whitepaper

So ersetzen Sie Ihr VPN

Viele Organisationen haben VPNs durch ZTNA ersetzt oder planen dies, haben aber Schwierigkeiten, damit zu beginnen. Erfahren Sie, wie Sie schneller auf modernen, sicheren Remote-Zugriff umstellen können.

Whitepaper herunterladen

FAQs