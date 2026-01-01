Cloudflare Access verifiziert und schützt den Zugriff von Mitarbeitenden und Drittanbietern auf alle selbst gehosteten, per SaaS bereitgestellten und nicht im Web angesiedelten Anwendungen (inkl. KI-Tools). Der Dienst trägt auf diese Weise zur Risikominimierung und zu einem reibungslosen Nutzererlebnis bei.

Die Lösung prüft bei jeder Anfrage detailliert den Kontext, wie die Identität und den Zustand des Geräts, um einen schnellen und zuverlässigen Zugriff in Ihrem Unternehmen zu gewährleisten.