Cloudflare Registrar

成本价域名注册和续期
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安全地注册、转移、整合和管理您的域名组合——没有附加费用或虚高的续期成本。


WHOIS 数据访问请求
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优势

为您的域获取强大的威胁保护和成本价续费

美元
透明的注册和续期费用

Registrar 消除了意外和不必要的附加费用。只需支付注册局收取的注册和续期费用。

广泛的 TLD 支持

Registrar 支持超过 200 个顶级域名（TLD），包括 .com、.net、.org 等）。查看受支持 TLD 的完整列表

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内置后端安全性

Registrar 与 Cloudflare DNS、CDN 和 SSL 服务原生集成，让您的域名享受一流的安全和性能优势。

Cloudflare 如何提供成本价域名注册和保护服务

域名注册
域保护

Cloudflare 提供数百个顶级域名的成本价注册和续期服务，让您可以：

  • 维护您现有的域名或注册新域名——没有意外费用

  • 轻松将域名转移到 Cloudflare 或从Cloudflare 转移出去

  • 用集成的通用 DNSSEC 保护您的域名

通过 Cloudflare Registrar 以成本价购买域名

开始使用

主要用例

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美元
以成本价购买新域名

通过 Cloudflare Registrar 注册新域名，只需支付注册局和 ICANN 收取的费用。

转移和续费现有域名

通过 Cloudflare 仪表板轻松转移、管理和自动续费现有域名。

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防范域名劫持

通过高强度验证和高级注册商安全功能保护重要域名免受域名劫持。

美元
以成本价购买新域名

通过 Cloudflare Registrar 注册新域名，只需支付注册局和 ICANN 收取的费用。

转移和续费现有域名

通过 Cloudflare 仪表板轻松转移、管理和自动续费现有域名。

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防范域名劫持

通过高强度验证和高级注册商安全功能保护重要域名免受域名劫持。

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以成本价购买新域名

通过 Cloudflare Registrar 注册新域名，只需支付注册局和 ICANN 收取的费用。

转移和续费现有域名

通过 Cloudflare 仪表板轻松转移、管理和自动续费现有域名。

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防范域名劫持

通过高强度验证和高级注册商安全功能保护重要域名免受域名劫持。

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通过注册局锁、可自定义授权和带外认证等高级安全功能保护重要域名。

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