Cloudflare Registrar

成本價網域註冊和續訂
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安全註冊、轉移、整合和管理全部網域組合，而無需支付附加費用或虛增的續訂費用。


WHOIS 資料存取請求
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優點

為您的網域取得強大的威脅防護和成本價續訂

美元
透明的註冊和續訂費用

Registrar 消除了意外費用和不必要的附加服務。只需支付註冊機構收取的註冊和續訂費用。

廣泛的 TLD 支援

Registrar 支援 200 多個頂層網域 (TLD)，包括 .com、.net、.org 等。查看受支援 TLD 的完整清單

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內建的後端安全性

Registrar 與 Cloudflare DNS、CDN 和 SSL 服務原生整合，因此，您的網域會獲得一流的安全性和效能優勢。

Cloudflare 如何提供成本價網域註冊和保護

網域註冊
網域保護

Cloudflare 為數百個 TLD 提供成本價網域註冊和續訂，讓您可以：

  • 維護現有網域或註冊新網域——毫無意外費用

  • 將網域輕鬆轉入或轉出 Cloudflare

  • 透過整合式、通用 DNSSEC 保護網域

透過 Cloudflare Registrar 以成本價購買網域

開始使用

主要使用案例

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美元
以成本價購買新網域

透過 Cloudflare Registrar 註冊新網域，只需支付註冊機構和 ICANN 收取的費用。

轉移和續訂現有網域

透過 Cloudflare 儀表板輕鬆轉移、管理和自動續訂現有網域。

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抵禦網域劫持

透過個性化驗證和進階網域名稱註冊商安全功能，保護高知名度網域免遭網域劫持。

美元
以成本價購買新網域

透過 Cloudflare Registrar 註冊新網域，只需支付註冊機構和 ICANN 收取的費用。

轉移和續訂現有網域

透過 Cloudflare 儀表板輕鬆轉移、管理和自動續訂現有網域。

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抵禦網域劫持

透過個性化驗證和進階網域名稱註冊商安全功能，保護高知名度網域免遭網域劫持。

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透過 Cloudflare Registrar 註冊新網域，只需支付註冊機構和 ICANN 收取的費用。

轉移和續訂現有網域

透過 Cloudflare 儀表板輕鬆轉移、管理和自動續訂現有網域。

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抵禦網域劫持

透過個性化驗證和進階網域名稱註冊商安全功能，保護高知名度網域免遭網域劫持。

將網域轉移到 Cloudflare Registrar

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取得自訂網域保護

利用進階安全功能（如註冊機構鎖定、可自訂授權以及頻外驗證）保護高知名度網域。

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Cloudflare 為所有網域提供免費的通用 DNSSEC，有助於保護您的網站免遭中間人攻擊。

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