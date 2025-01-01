您的 .dev 網域由 Cloudflare 保護
啟動一個新的開放原始碼專案
購買合適的網域可以吸引社群。 .dev 網域可以告訴全世界，您的專案面向開發人員，從而立即建立信譽，並讓貢獻者更容易找到您。使用 Cloudflare，您的專案網站從一開始就安全且快速，因此您可以專注於建立下一個重大產品
建立 API 或技術文件中心
使用開發人員常用的網域展示您的 API、SDK 和其他文件。 .dev 網域是技術資源的黃金標準。Cloudflare 的應用程式效能和安全性工具可確保您的文件始終可用且速度極快，讓您的使用者輕鬆取得所需內容。
建立您的專業品牌
您的個人網域就是您的數位履歷。使用 .dev 網域來展示您的作品集、技術部落格或業餘專案，可以清晰地展現您對科技的熱情。Cloudflare 提供便利的網域管理和安全性，保護您的專業品牌，讓您專注於程式碼和事業。
為什麼要使用 Cloudflare 註冊您的 .dev 網域？
按成本定價
Cloudflare 以批發價提供 .dev 網域註冊和續約，無需額外加價。這確保客戶可以將更多預算投入最重要的事情：發展業務。
增強安全性
在 Cloudflare 註冊的每一個 .dev 網域都配備強大的內建安全功能，例如，免費的 DNSSEC、雙重驗證和預設啟用的網域鎖。這可保護網域免於未經授權的變更和轉移。
免費的 WHOIS 保護
透過免費為每個網域新增 WHOIS 資訊來保護您的隱私。我們會自動隱藏您的個人聯絡資訊，防止公眾查看，從而保護您免受垃圾郵件傳送者和資料收集者的侵害。
追加銷售
所見即所得。Cloudflare 採用簡單直接的定價方式，沒有意外的續訂費用，不會向您推銷不需要的服務，也沒有隱藏條款。您可安心註冊您的網域。