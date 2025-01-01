雖然 .com 是一個很棒的通用網域，但 .dev 網域卻能在開發人員社群中迅速獲得認可。它能幫助您脫穎而出，彰顯您的信譽。此外，由於 .dev 是一個較新的頂層網域 (TLD)，您更有可能找到完美、簡短且易於記憶的網域名稱，而在 .com 中，這些名稱可能已經被佔用。