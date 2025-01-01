支援

購買 .dev 網域無需附加費用

使用專為開發人員打造的 TLD .dev 啟動您的下一個專案。使用 coudflare 註冊，享有透明的成本價和強大的安全性。

您的 .dev 網域由 Cloudflare 保護

購買 .io 網域 - 優勢 - 推出您的科技新創公司 - 縮圖
啟動一個新的開放原始碼專案

購買合適的網域可以吸引社群。 .dev 網域可以告訴全世界，您的專案面向開發人員，從而立即建立信譽，並讓貢獻者更容易找到您。使用 Cloudflare，您的專案網站從一開始就安全且快速，因此您可以專注於建立下一個重大產品

購買 .io網域 - 優勢 - 打造現代化 SaaS 或 API 平台品牌 - 縮圖
建立 API 或技術文件中心

使用開發人員常用的網域展示您的 API、SDK 和其他文件。 .dev 網域是技術資源的黃金標準。Cloudflare 的應用程式效能和安全性工具可確保您的文件始終可用且速度極快，讓您的使用者輕鬆取得所需內容。

購買 .io 網域 - 優勢 - 展示您的開放原始碼專案 - 縮圖
建立您的專業品牌

您的個人網域就是您的數位履歷。使用 .dev 網域來展示您的作品集、技術部落格或業餘專案，可以清晰地展現您對科技的熱情。Cloudflare 提供便利的網域管理和安全性，保護您的專業品牌，讓您專注於程式碼和事業。

為什麼要使用 Cloudflare 註冊您的 .dev 網域？

價格圖示圖塊
按成本定價

Cloudflare 以批發價提供 .dev 網域註冊和續約，無需額外加價。這確保客戶可以將更多預算投入最重要的事情：發展業務。

Security Shield 核取標記圖示圖塊
增強安全性

在 Cloudflare 註冊的每一個 .dev 網域都配備強大的內建安全功能，例如，免費的 DNSSEC、雙重驗證和預設啟用的網域鎖。這可保護網域免於未經授權的變更和轉移。

安全護盾保護 - 圖示
免費的 WHOIS 保護

透過免費為每個網域新增 WHOIS 資訊來保護您的隱私。我們會自動隱藏您的個人聯絡資訊，防止公眾查看，從而保護您免受垃圾郵件傳送者和資料收集者的侵害。

薪資福利圖示圖塊
追加銷售

所見即所得。Cloudflare 採用簡單直接的定價方式，沒有意外的續訂費用，不會向您推銷不需要的服務，也沒有隱藏條款。您可安心註冊您的網域。

常見問題集