Compra dominios .dev sin cargos adicionales
Lanza tu próximo proyecto en un dominio .dev, el dominio de nivel superior (TLD) creado para desarrolladores. Regístrate en Cloudflare para obtener precios transparentes y al costo, y una seguridad sólida.
Tu dominio .dev asegurado por Cloudflare
Lanzar un nuevo proyecto de código abierto
Comprar el dominio adecuado puede atraer a una comunidad. Un dominio .dev le muestra al mundo que tu proyecto está dirigido a desarrolladores, genera credibilidad instantánea y facilita que los colaboradores te encuentren. Con Cloudflare, tu sitio está protegido y optimizado desde el primer momento, para que puedas enfocarte en crear lo próximo que revolucione el mundo
Crea un centro de documentación técnica o de API
Muestra tu API, SDK y otra documentación en un dominio que hable el idioma de los desarrolladores. Un dominio .dev es sinónimo de confianza y profesionalismo en el mundo de la tecnología.Las herramientas de rendimiento y seguridad de aplicaciones de Cloudflare garantizan que tu documentación esté siempre disponible y cargue a la velocidad de la luz, para que tus usuarios accedan rápidamente a lo que necesitan.
Crea tu marca profesional
Tu dominio personal es tu currículum digital. El uso de un dominio .dev para tu cartera, blog de tecnología o una muestra de tus proyectos paralelos es una clara señal de tu interés por la tecnología. Con la sencilla gestión de dominios y la seguridad de Cloudflare, tu marca profesional está protegida, lo que te permite centrarte en tu código y tu carrera.
¿Por qué registrar tu dominio .dev con Cloudflare?
A precio de costo
Cloudflare ofrece registros y renovaciones de dominios .dev a precios mayoristas, sin recargos adicionales. Esto asegura que los clientes puedan destinar más de su presupuesto a lo que más importa: el crecimiento de su negocio.
Seguridad mejorada
Cada dominio .dev registrado con Cloudflare viene con potentes funciones de seguridad integradas, como DNSSEC gratuito, autenticación en dos fases y un bloqueo de dominio activado de forma predeterminada. Esto protege un dominio de los cambios y las transferencias no autorizados.
Protección WHOIS gratuita
Asegura tu privacidad con la protección gratuita de WHOIS en cada dominio. Ocultamos automáticamente tu información de contacto personal de la vista pública, protegiéndote de los spammers y recopiladores de datos.
Ventas adicionales
Lo que ves es lo que obtienes. Los precios de Cloudflare son claros, sin tarifas de renovación sorpresivas, sin ventas adicionales para servicios innecesarios y sin letra chica. Registra tu dominio con total confianza.