Compra nombres de dominio .io sin cargos adicionales
Registra tu nombre de dominio .io de manera segura, mientras consolidas y gestionas de manera eficiente todas tus carteras de dominio, con precios transparentes y sin recargos.
Tu dominio .io asegurado por Cloudflare
Lanza tu startup tecnológica
El dominio .io es la opción preferida en la comunidad tecnológica. Se destaca por su simplicidad y espíritu innovador. Regístrate en Cloudflare para lograr una configuración eficiente, precios transparentes y seguridad sólida de nivel empresarial.
Posiciona tu plataforma SaaS o API con una imagen moderna
Un dominio .io transmite una identidad moderna y orientada a los datos, lo que resulta ideal para negocios de SaaS y API. Adquiere el tuyo a través de Cloudflare Registrar para garantizar la seguridad sólida y el rendimiento óptimo que tu plataforma necesita.
Muestra tu proyecto de código abierto
Muestra tu trabajo en un dominio en el que los desarrolladores confían. Un dominio .io indica que eres parte del ecosistema tecnológico. Cloudflare ofrece una seguridad sólida y gestión sencilla, para que puedas concentrarte en tu código.
¿Por qué deberías usar Cloudflare para comprar dominios .io?
A precio de costo
Cloudflare ofrece registros y renovaciones de dominios .io a precios mayoristas, sin recargos adicionales. Esto asegura que las startups y los desarrolladores solo paguen el costo base, y utilicen su presupuesto para desarrollar su proyecto.
Seguridad mejorada
Un dominio .io es fundamental para una marca, por lo tanto, necesita una seguridad sólida. Cloudflare ofrece funciones integradas como DNSSEC gratuito, autenticación en dos fases y un bloqueo de dominio habilitado de forma predeterminada, lo que protege el dominio de cambios o transferencias no autorizados.
Protección de la privacidad de WHOIS
Cada dominio .io viene con protección WHOIS sin costo adicional. Cloudflare proporciona esto para proteger los datos de contacto personales del spam y de posibles amenazas, para que los clientes puedan centrarse en su trabajo sin preocuparse por los mensajes no deseados.
Sin ventas adicionales ni cargos ocultos
Cloudflare apuesta por precios transparentes para los dominios .io. A diferencia de otros registradores, Cloudflare nunca intenta venderte accesorios innecesarios ni te cobra cargos ocultos, por lo tanto, los clientes pueden registrar su dominio con confianza y sin costos sorpresivos.