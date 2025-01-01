Achetez des domaines .io sans frais supplémentaires
Inscrivez votre nom de domaine .io en toute sécurité, tout en consolidant et en gérant facilement tous vos portefeuilles de domaines, avec une tarification transparente, sans majoration.
Votre domaine .io sécurisé par Cloudflare
Lancez votre start-up technologique
Le domaine .io est le choix numéro un de la communauté technologique. Brève et mémorisable, elle témoigne d'une innovation. Inscrivez-vous chez Cloudflare pour une configuration fluide, une tarification transparente et une sécurité robuste de niveau entreprise.
Inscrivez une plateforme SaaS ou API dans la modernité
Les domaines .io transmettent une identité moderne et orientée données, ce qui en fait un domaine idéal pour les entreprises SaaS et API. Obtenez le vôtre via Cloudflare Registrar pour bénéficier de la sécurité robuste et des performances optimales dont votre plateforme a besoin.
Présentez votre projet open source
Présentez votre travail sur un domaine de confiance pour les développeurs. Un domaine .io montre que vous faites partie de l'écosystème technologique. Cloudflare offre une sécurité robuste et une gestion simple, vous permettant ainsi de vous concentrer sur votre code.
Pourquoi utiliser Cloudflare pour acheter un domaine .io ?
Tarification à prix coûtant
Cloudflare propose l'inscription des domaines .io à prix de gros, sans majoration supplémentaire. Les start-ups et les développeurs sont ainsi assurés de ne payer que le coût de base, et peuvent consacrer l'essentiel de leur budget à l'élaboration de leur projet.
Sécurité renforcée
Un domaine .io est essentiel pour une marque, il a donc besoin d'une sécurité solide. Cloudflare offre des fonctionnalités intégrées comme le protocole DNSSEC gratuit, l'authentification à deux facteurs et un verrouillage de domaine activé par défaut, protégeant ainsi le domaine contre les modifications ou les transferts non autorisés.
Protection de la confidentialité sur WHOIS
Chaque domaine .io est assorti d'un caviardage WHOIS gratuit. Cloudflare fournit cette fonctionnalité pour protéger les coordonnées personnelles contre le spam et les menaces potentielles, afin que les clients puissent se concentrer sur leur travail sans se soucier des messages indésirables.
Pas de ventes additionnelles ni de frais cachés
Cloudflare croit en la transparence de la tarification des fichiers des domaines .io. Contrairement à d'autres serveurs d'inscription, Cloudflare n'essaie jamais de pratiquer des ventes additionnelles ou de facturer des frais dissimulés afin de permettre aux clients d'inscrire leur domaine en toute confiance, sans surcoûts surprises.