Cloudflare offre plusieurs avantages pour l’inscription d’un domaine .io, y compris une tarification transparente, sans majoration, et une sécurité robuste de niveau entreprise. Elle propose une tarification à prix coûtant pour les inscriptions et les renouvellements, sans majoration supplémentaire. Cloudflare inclut également une protection gratuite de la confidentialité WHOIS pour protéger les coordonnées personnelles. Des fonctions de sécurité comme le protocole DNSSEC gratuit, l’authentification à deux facteurs et un verrouillage de domaine par défaut sont également intégrées.