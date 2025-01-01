您的 .io域由 Cloudflare 保驾护航
启动您的科技初创企业
.io 域名是科技社区的首选。它简短而易记，象征着创新。注册 Cloudflare，享受无缝设置、透明定价和强大的企业级安全保障。
打造现代 SaaS 或 API 平台品牌
.io 域名传达了现代、数据驱动的身份，使其成为 SaaS 和 API 业务的理想选择。通过 Cloudflare Registrar 获取您的域名，获得平台所需的强大安全性和最佳性能。
展示您的开放源项目
在开发人员信任的域名上展示您的工作成果。.io 域名表明您是技术生态系统的一员。Cloudflare 提供强大的安全性和简单的管理，助您专注于代码。
为什么要使用 Cloudflare 购买功能？
按成本定价
Cloudflare 以批发价提供 .io 域名域名注册和续费服务，无任何额外加价。这确保初创公司和开发人员只需支付基本成本，将预算专注于构建项目。
增强安全性
.io 域名对品牌至关重要，因此需要强大的安全保障。Cloudflareare 提供内置功能，例如免费 DNSSEC、双因素身份验证和默认启用的域名锁，从而保护域名免受未经授权的更改或转移。
WHOIS 隐私保护
通过 Cloudflare 注册的每个.io 域名域名附带免费 WHOIS 信息隐藏。Cloudflare 提供此功能来保护个人联系信息免受垃圾邮件和潜在威胁的侵害，让您能够专注于工作，无需担心收到不必要的骚扰信息。
没有附加销售或隐藏费用
Cloudflare 认为 .io 域名应当采用透明定价。与其他注册商不同，Cloudflare 从不使用追加销售或隐藏费用，让客户可以放心注册域名，无任何意外费用。