Kaufen Sie .io-Domains ohne zusätzliche Gebühren.
Registrieren Sie Ihren .io-Domainnamen sicher, während Sie mühelos alle Ihre Domainportfolios konsolidieren und verwalten – mit transparenten Preisen ohne Aufschlag.
Ihre .io-Domain mit Cloudflare-Schutz
Tech-Startup starten
Die .io-Domain ist die erste Wahl für die Tech-Community. Sie ist kurz und einprägsam und steht für Innovation. Registrieren Sie sich bei Cloudflare für eine nahtlose Einrichtung, transparente Preise und robuste Sicherheit auf Enterprise-Niveau.
Branding einer modernen SaaS- oder API-Plattform
Eine .io-Domain vermittelt eine moderne, datengesteuerte Identität, was sie ideal für SaaS- und API-Unternehmen macht. Erwerben Sie Ihre Domain über Cloudflare Registrar für robuste Sicherheit und die Spitzen-Performance, die Ihre Plattform benötigt.
Präsentieren Sie Ihr Open-Source-Projekt
Präsentieren Sie Ihre Arbeit auf einer Plattform, der Entwickler vertrauen. Eine .io-Domain zeigt, dass Sie Teil des Tech-Ökosystems sind. Cloudflare bietet robuste Sicherheit und einfache Verwaltung, damit Sie sich auf Ihren Code konzentrieren können.
Warum sollten Sie Cloudflare nutzen, um .io-Domains zu kaufen?
Selbstkostenpreis
Cloudflare bietet .io-Domainregistrierungen und -verlängerungen zum Selbstkostenpreis ohne zusätzliche Aufschläge. Dadurch wird sichergestellt, dass Start-ups und Entwickler nur die Grundkosten zahlen und ihr Budget auf die Umsetzung ihres Projekts konzentrieren können.
Höhere Sicherheit
Eine .io-Domain ist für eine Marke von entscheidender Bedeutung, daher benötigt sie robuste Sicherheit. Cloudflare bietet integrierte Funktionen wie kostenloses DNSSEC, Zwei-Faktor-Authentifizierung und eine standardmäßig aktivierte Domainsperre, die die Domain vor nicht autorisierten Änderungen oder Übertragungen schützt.
WHOIS-Datenschutz
Jede über Cloudflare registrierte .io-Domain umfasst kostenlose WHOIS-Redaktion. Cloudflare stellt diese bereit, um persönliche Kontaktdaten vor Spam und potenziellen Bedrohungen zu schützen, sodass sich Kunden auf ihre Arbeit konzentrieren können, ohne sich um unerwünschte Nachrichten sorgen zu müssen.
Kein Upselling, keine versteckten Gebühren
Cloudflare glaubt an eine transparente Preisgestaltung für .io-Domains. Im Gegensatz zu anderen Registraren verwendet Cloudflare keine Upsells oder versteckten Gebühren, sodass Kunden ihre Domains mit Vertrauen und ohne überraschende Kosten registrieren können.