Cloudflare로 보호되는 .io 도메인
기술 스타트업 시작하기
.io 도메인은 기술 커뮤니티에서 가장 선호하는 선택입니다. 짧고 기억에 남으며 혁신의 이미지를 줍니다. Cloudflare를 통해 도메인을 등록하고 원활한 설정, 투명한 가격, 강력한 엔터프라이즈급의 보안 혜택을 누리세요.
최신 SaaS 또는 API 플랫폼 브랜딩
.io 도메인은 현대적이고 데이터 중심의 정체성을 전달하여 SaaS 및 API 비즈니스에 이상적입니다. Cloudflare Registrar를 통해 귀하의 플랫폼에 필요한 강력한 보안과 최상의 성능을 확보하세요.
귀하의 오픈 소스 프로젝트를 소개하세요
개발자가 신뢰하는 도메인에서 귀하의 작업을 선보이세요. .io 도메인은 귀하 역시 기술 생태계의 일원임을 드러내줍니다. Cloudflare가 강력한 보안과 간단한 관리를 제공하기 때문에 귀하는 오직 코드에 집중할 수 있습니다.
.io 도메인을 구매할 때 Cloudflare를 사용해야 하는 이유는 무엇인가요?
실경비만 청구하는 가격 정책
Cloudflare는 .io 도메인 등록 및 갱신을 추가 마진 없이 도매가로 제공합니다. 덕분에 스타트업과 개발자는 기본 비용만 지불하면서 예산을 프로젝트 구축에 집중할 수 있습니다.
강화된 보안
.io 도메인은 브랜드에 매우 중요하므로 강력한 보안이 필요합니다. Cloudflare는 무료 DNSSEC, 2단계 인증, 기본적으로 활성화되는 도메인 잠금과 같은 내장 기능을 제공하여 무단 변경 또는 이전으로부터 도메인을 보호합니다.
WHOIS 개인정보 보호
모든 .io 도메인에는 무료 WHOIS 정보 가리기 기능이 제공됩니다. Cloudflare는 스팸 및 잠재적 위협으로부터 개인 연락처 정보를 보호하여 고객이 원치 않는 메시지에 대한 걱정 없이 업무에 집중할 수 있도록 합니다.
업셀링 또는 숨겨진 수수료 없음
Cloudflare는 .io 도메인에 대해 투명한 가격 체계를 고수합니다. 다른 등록기관과 달리 Cloudflare는 업셀이나 숨겨진 수수료가 없기 때문에 고객은 안심하고 예상치 못한 비용 없이 도메인을 등록할 수 있습니다.