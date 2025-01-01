Cloudflare는 .io 도메인 등록에 대해 투명하고 추가 마진 없는 가격 정책과 강력한 엔터프라이즈급 보안 등 다양한 이점을 제공합니다. 추가 가격 인상 없이 등록 및 갱신에 대해 원가 가격을 유지합니다. Cloudflare는 개인 연락처 정보를 보호하기 위해 무료 WHOIS 정보 가리기 기능도 제공합니다. 무료 DNSSEC, 2단계 인증, 기본 도메인 잠금과 같은 보안 기능도 기본적으로 제공됩니다.