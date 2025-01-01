Cloudflare ofrece varias ventajas al registrar un dominio .io, como una estructura de precios transparente, sin sobreprecios, y una seguridad eficaz adecuada para las empresas. Proporciona el registro y la renovación a precio de coste, sin recargos adicionales. Cloudflare también incluye protección gratuita de la privacidad WHOIS a fin de proteger los datos de contacto personales. También se incluyen funciones de seguridad como DNSSEC gratuito, la autenticación en dos fases y un bloqueo de dominios por defecto.