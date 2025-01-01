Compra dominios .io sin cargos adicionales
Registra con total seguridad tu nombre de dominio .io, y consolida y gestiona fácilmente todas tus carteras de dominios, con precios transparentes y sin sobrecostes.
Tu dominio .io está protegido por Cloudflare
Lanza tu startup tecnológica
El dominio .io es una de las principales opciones para la comunidad tecnológica. Es corto y fácil de recordar, y sugiere innovación. Regístrate en Cloudflare para una configuración sin complicaciones, precios transparentes y una seguridad eficaz para las empresas.
Pon tu marca en una plataforma SaaS o API moderna
Un dominio .io transmite una identidad moderna y basada en datos, por lo que es perfecto para los modelos de negocio basados en SaaS y API. Consigue el tuyo a través de Cloudflare Registrar para beneficiarte de una seguridad eficaz y del rendimiento óptimo que tu plataforma necesita.
Presenta tu proyecto de código abierto
Muestra tu trabajo en un dominio en el que los desarrolladores confíen. Un dominio .io indica que formas parte del ecosistema tecnológico. Cloudflare ofrece una seguridad eficaz y una gestión sencilla, para que puedas concentrarte en tu código.
¿Por qué deberías utilizar Cloudflare para comprar tus dominios .io?
A precio de coste
Cloudflare ofrece el registro y la renovación de dominios .io a precios de mayorista, sin recargos adicionales. Esto garantiza que las startups y los desarrolladores solo deben pagar el coste base, por lo que su presupuesto puede seguir centrado en el desarrollo de su proyecto.
Seguridad mejorada
Un dominio .io es fundamental para una marca, por lo que necesita una seguridad eficaz. Cloudflare proporciona funciones integradas como DNSSEC gratuito, la autenticación en dos fases y un bloqueo de dominios activado por defecto, que protegen el dominio contra las transferencias y los cambios no autorizados.
Protección de la privacidad WHOIS
Cada dominio .io incluye la eliminación gratuita de la información WHOIS. Cloudflare proporciona esta función para proteger los datos de contacto personales contra el correo no deseado y otras posibles amenazas, con el objetivo de que los clientes puedan concentrarse en su trabajo sin preocuparse por los mensajes no deseados.
Sin ventas adicionales ni tarifas ocultas
Cloudflare cree en una estructura de precios transparente para los dominios .io. A diferencia de otros registradores, Cloudflare nunca utiliza ventas adicionales ni tarifas ocultas, por lo que los clientes pueden registrar su dominio con total confianza y sin costes sorpresa.