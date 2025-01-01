Compra dominios .ai sin cargos adicionales
Registra el nombre de tu dominio .ai para promover tu innovación y tu experiencia en el ámbito de la inteligencia artificial. Protege tu dominio con Cloudflare para beneficiarte de tarifas transparentes a precio de coste y de seguridad eficaz e integrada.
Tu dominio .ai protegido por Cloudflare
Lanza tu startup de IA
Expresa que tu marca está a la vanguardia de la IA y del aprendizaje automático con un nombre de dominio .ai. El registro de tu dominio con Cloudflare te proporciona precios transparentes y una seguridad eficaz desde el primer día. Esto permite a los fundadores de las empresas disponer de más tiempo para concentrarse en el desarrollo de sus proyectos.
Vincula tu plataforma moderna a tu marca
Como la ubicación perfecta para un proveedor de SaaS o una API basada en IA, un dominio .ai transmite una identidad moderna y tecnológicamente avanzada. Las eficaces herramientas de Cloudflare garantizan el máximo rendimiento y la seguridad de la plataforma.
Promociona tu investigación
Afianza tu credibilidad dentro de la comunidad de IA para investigadores, estudiantes y colaboradores de código abierto gracias a un dominio .ai. Las funciones de gestión y seguridad que ofrece Cloudflare, sencillas de utilizar, permiten a las organizaciones concentrarse en su trabajo sin preocuparse por su dominio.
¿Por qué deberías registrar tu dominio .ai con Cloudflare?
A precio de coste
Cloudflare ofrece el registro y la renovación de dominios .ai a precios de mayorista, sin recargos adicionales. Esto garantiza que los clientes pueden dedicar una mayor parte de su presupuesto a lo que más les importa: desarrollar su proyecto.
Seguridad mejorada
Todos los dominios .ai registrados con Cloudflare incluyen eficaces funciones de seguridad integradas, como DNSSEC gratuito, la autenticación en dos fases y un bloqueo de dominios activado por defecto. Esto protege un dominio contra las transferencias y los cambios no autorizados.
Protección de la privacidad WHOIS
Todos los dominios .ai incluyen la eliminación gratuita de la información WHOIS para proteger los datos de contacto personales contra los remitentes de correo basura y otras posibles amenazas. Los clientes pueden concentrarse en su trabajo con total confianza, sabiendo que su información está segura.
Sin ventas adicionales ni tarifas ocultas
Cloudflare cree en una estructura de precios clara para los dominios .ai. A diferencia de otros registradores, Cloudflare nunca utiliza ventas adicionales ni tarifas ocultas, por lo que los clientes pueden registrar su dominio con total confianza y sin costes sorpresa.