Купить домены .ai без дополнительных сборов
Зарегистрируйте свое доменное имя .ai для демонстрации инноваций и опыта в области искусственного интеллекта. Защитите свой домен с помощью Cloudflare, получая прозрачные цены по себестоимости и мощную встроенную защиту.
Ваш домен .ai защищен Cloudflare
Запустите свой стартап в области ИИ
Расскажите всем, что ваш бренд находится в авангарде искусственного интеллекта и машинного обучения с доменом .ai. Регистрация вашего домена у Cloudflare обеспечивает прозрачное ценообразование и надежную защиту с самого первого дня, позволяя владельцам сосредоточиться на разработке своих проектов.
Создайте бренд для своей современной платформы
Являясь идеальным местом для поставщика SaaS или API на базе ИИ, домен .ai обеспечивает современный и высокотехнологичный идентификатор. Надежные инструменты Cloudflare обеспечивают, чтобы платформа работала с максимальной производительностью и оставалась безопасной.
Демонстрируйте свое исследование
Создайте доверие в сообществе ИИ для исследователей, студентов и участников проектов с открытым исходным кодом с помощью домена .ai. Благодаря простым функциям управления и безопасности Cloudflare организации могут сосредоточиться на своей работе, не беспокоясь о своем домене.
Зачем регистрировать свой домен .ai с Cloudflare?
Ценообразование по себестоимости
Cloudflare предлагает регистрацию домена .ai и обновления доменов по оптовым ценам без каких-либо дополнительных наценок. Это гарантирует, что клиенты могут вкладывать больше своего бюджета в то, что действительно важно: развитие своего проекта.
Повышение безопасности
Каждый домен .ai, зарегистрированный в Cloudflare, поставляется с мощными встроенными функциями безопасности, такими как бесплатный DNSSEC, двухфакторная проверка подлинности и блокировка домена, включенная по умолчанию. Это защищает домен от несанкционированных изменений и переносов.
Защита конфиденциальности в WHOIS
Каждый домен .ai поставляется с бесплатной услугой скрытия данных WHOIS, которая обеспечивает защиту личной контактной информации от спамеров и потенциальных угроз. Клиенты могут с уверенностью сосредоточиться на своей работе, зная, что их информация защищена.
Никаких дополнительных продаж или скрытых платежей
Cloudflare считает важным простое ценообразование для доменов .ai. В отличие от других регистраторов, Cloudflare никогда не использует дополнительные продажи или скрытые комиссии, поэтому клиенты могут зарегистрировать свой домен с уверенностью и без неожиданных расходов.