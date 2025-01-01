卸売価格で.aiドメインを購入
.aiが含まれるドメイン名を登録して、人工知能の世界に関するイノベーションと専門知識・技術をアピールしましょう。透明性を確保しつつ卸売価格で最新の内蔵型セキュリティを提供するCloudflareで、お客様のドメインを保護しましょう。
Cloudflareがお客様の.aiドメインを保護します
AIスタートアップを起業
「.ai」ドメインを使えば、貴社ブランドがAIと機械学習の最前線にあることを示すことができます。Cloudflareでドメインを登録すると、初日から透明性の高い料金体系と堅牢なセキュリティを利用できるため、創業者はプロジェクトの構築に専念できます。
モダンなプラットフォームにふさわしいブランディング
AI搭載のSaaSプロバイダーやAPIの理想的なドメインである.aiは、最新の先進技術を扱っているイメージを与えます。Cloudflareの堅牢なツールは、.aiプラットフォームを最高のパフォーマンスで稼働させ、安全な状態を徹底します。
研究をアピール
「.ai」ドメインは、研究者、学生、オープンソースコントリビューターが参加するAIコミュニティ内での信頼性を高めることができます。Cloudflareのシンプルな管理機能とセキュリティ機能により、企業はドメイン周りの作業から解放されて業務に集中することができます。
Cloudflareで.aiドメインを登録する理由とは？
卸売価格
Cloudflareでは、.aiドメインの登録と更新を卸売価格で提供しています。追加の利益を上乗せすることはありません。これにより、お客様は予算をロジェクト開発など、最も重要なことに回すことができます。
セキュリティを強化
Cloudflareで登録されたすべての.aiドメインには、無料のDNSSEC、二要素認証、デフォルト設定のドメインロックなど高性能セキュリティ機能が内蔵されています。これにより、不正な変更や移管からドメインが保護されます。
WHOISプライバシー保護
すべての「.ai」ドメインには、スパムや潜在的な脅威から個人の連絡先情報を保護する無料のWHOIS情報秘匿化サービスが付属しています。お客様は、情報が安全であることを確信し、安心して業務に集中することができます。
アップセルや隠れ手数料なし
Cloudflareは、.aiドメインにはわかりやすい価格を設定するべきだと考えています。他のレジストラ（ドメイン登録事業者）とは異なり、Cloudflareがアップセルを行うことや隠れた料金を設定することは絶対にありません。このため、お客様は、安心してドメインを登録できます。一切使用しないため、顧客は安心してドメインを登録でき、予期せぬ費用が発生することもありません。