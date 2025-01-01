Kaufen Sie .ai-Domains ohne zusätzliche Gebühren.
Registrieren Sie Ihren .ai-Domainnamen, um Innovation und Fachwissen im Bereich der Künstlichen Intelligenz zu präsentieren. Schützen Sie Ihre Domain mit Cloudflare für transparente Preise zum Selbstkostenpreis und leistungsstarke, integrierte Sicherheit.
Ihre .ai-Domain mit Cloudflare-Schutz
KI-Startup starten
Unterstreichen Sie mit einer .ai-Domain, dass Ihre Marke bei KI und Machine Learning an vorderster Front steht. Cloudflare bietet transparente Preise und starke Sicherheit ab dem ersten Tag, damit Gründer sich ganz auf ihre Projekte konzentrieren können.
Branding als moderne Plattform
Als perfektes Zuhause für einen SaaS-Anbieter oder KI-basierte API, vermittelt eine .ai-Domain eine moderne und technologieorientierte Identität. Die robusten Tools von Cloudflare gewährleisten, dass die Plattform mit optimaler Performance läuft und sicher bleibt.
Forschungsergebnisse vorstellen
Mit einer .ai-Domain positionieren Sie sich glaubwürdig in der KI-Community – bei Wissenschaft, Lehre und Open-Source. Mit den einfachen Verwaltungs- und Sicherheitsfunktionen von Cloudflare können sich Unternehmen auf ihre Arbeit konzentrieren, ohne sich um ihre Domain sorgen zu müssen.
Warum sollten Sie Ihre .ai-Domain bei Cloudflare registrieren?
Selbstkostenpreis
Cloudflare bietet .ai-Domainregistrierungen und -verlängerungen zum Selbstkostenpreis, ohne zusätzliche Aufschläge. So können Kunden mehr ihres Budgets in das investieren, was wirklich zählt: die Entwicklung ihres Projekts.
Höhere Sicherheit
Jede bei Cloudflare registrierte .ai-Domain verfügt über leistungsstarke, integrierte Sicherheitsfunktionen wie kostenloses DNSSEC, Zwei-Faktor-Authentifizierung und eine standardmäßig aktivierte Domainsperre. Dies schützt eine Domain vor nicht autorisierten Änderungen und Übertragungen.
WHOIS-Datenschutz
Jede .ai-Domain enthält eine kostenlose WHOIS-Redaktion, die persönliche Kontaktdaten vor Spammern und potenziellen Bedrohungen schützt. Kunden können sich mit voller Sicherheit auf ihre Arbeit konzentrieren.
Kein Upselling, keine versteckten Gebühren
Cloudflare glaubt an eine transparente Preisgestaltung für .ai-Domains. Im Gegensatz zu anderen Registraren verwendet Cloudflare keine Upsells oder versteckten Gebühren, sodass Kunden ihre Domains mit Vertrauen und ohne überraschende Kosten registrieren können.