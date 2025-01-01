추가 요금 없이 .ai 도메인 구매
.ai 도메인 이름을 등록하여 인공지능 분야에서 혁신과 전문성을 선보이세요. 투명한 원가 기반 가격 책정 방식과 강력한 내장 보안 기능을 갖춘 Cloudflare로 도메인을 보호하세요.
Cloudflare로 보호되는 귀사의 .ai 도메인
AI 스타트업 시작하기
.ai 도메인을 통해 브랜드가 AI 및 머신 러닝의 최전선에 있음을 보여주세요. Cloudflare에 도메인을 등록하면 투명한 가격과 첫날부터 구동되는 강력한 보안을 통해 창업자들은 프로젝트 구축에만 집중할 수 있습니다.
최신 플랫폼 브랜딩
SaaS 공급자나 AI 기반 API에 완벽한 기반이 되어주는 .ai 도메인은 현대적이고 기술 지향적인 정체성을 전달합니다. Cloudflare의 강력한 도구는 플랫폼이 최고 성능으로 실행되며 안전하게 유지되도록 보장합니다.
연구 결과 선보이기
.ai 도메인을 통해 연구자, 학생 및 오픈 소스 기여자를 위한 AI 커뮤니티 내에서 신뢰를 쌓으세요. Cloudflare의 간단한 관리 및 보안 기능을 통해 조직은 도메인에 대한 걱정 없이 업무에 집중할 수 있습니다.
왜 Cloudflare에서 .ai 도메인을 등록해야 할까요?
실경비만 청구하는 가격 정책
Cloudflare는 .ai 도메인 등록 및 갱신을 추가 마진 없이 도매가로 제공합니다. 이를 통해 고객은 가장 중요한 것, 즉 프로젝트 개발에 더 많은 예산을 투자할 수 있습니다.
강화된 보안
Cloudflare에 등록된 모든 .ai 도메인에는 무료 DNSSEC, 2단계 인증, 기본으로 활성화되는 도메인 잠금 등 강력한 내장 보안 기능이 함께 제공됩니다. 이를 통해 무단 변경 및 이전으로부터 도메인을 보호합니다.
WHOIS 개인정보 보호
모든 .ai 도메인에는 스팸 발송자와 잠재적 위협으로부터 개인 연락처 정보를 보호하는 무료 WHOIS 정보 가리기 기능이 제공됩니다. 고객은 정보가 안전하다는 확신을 가지고 안심하고 업무에 집중할 수 있습니다.
업셀링 또는 숨겨진 수수료 없음
Cloudflare는 .ai 도메인에 대해 단순하고 명확한 가격 체계를 고수합니다. 다른 등록기관과 달리 Cloudflare는 상향 판매나 숨겨진 수수료를 사용하지 않으므로, 고객은 안심하고 예상치 못한 비용 없이 도메인을 등록할 수 있습니다.