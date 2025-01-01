支援

購買 .ai 網域無需任何附加費用

註冊您的 .ai 網域名稱，展示人工智慧領域的創新與專業知識。藉助 Cloudflare，以透明的成本價和強大的內建安全性，確保您的網域安全。

您的 .ai 網域由 Cloudflare 保護

購買 .io 網域 - 優勢 - 推出您的科技新創公司 - 縮圖
創立您的 AI 新創公司

選擇 .ai 網域，彰顯您的品牌處於 AI 和機器學習領域的前沿。透過 Cloudflare 註冊網域，創辦人從第一天起就能享有透明的價格與強大的安全性，讓您能專心投入專案的開發。

購買 .io網域 - 優勢 - 打造現代化 SaaS 或 API 平台品牌 - 縮圖
為您的現代化平台打造品牌

作為 SaaS 提供者或採用 AI 技術的 API 的理想家園，.ai 網域傳達了一個現代且具有技術前瞻性的形象。Cloudflare 的強大工具確保平台以最佳效能執行並保持安全。

購買 .io 網域 - 優勢 - 展示您的開放原始碼專案 - 縮圖
展示您的研究

擁有一個 .ai 網域，能幫助研究人員、學生與開放原始碼貢獻者在 AI 社群中建立專業信譽。透過 Cloudflare 提供的簡易管理與安全功能，組織可以專心投入工作，而無需擔心網域安全。

為什麼要在 Cloudflare註冊您的 .ai 網域？

價格圖示圖塊
按成本定價

Cloudflare 以批發價提供 .ai 網域註冊和續約，無需額外加價。這確保客戶可以將更多預算投入於最重要的事情：開發專案。

Security Shield 核取標記圖示圖塊
增強安全性

在 Cloudflare 註冊的每一個 .ai 網域都配備強大的內建安全功能，例如，免費的 DNSSEC、雙重驗證和預設啟用的網域鎖。這可保護網域免於未經授權的變更和轉移。

安全護盾保護 - 圖示
WHOIS 隱私權保護

每個 .ai 網域皆附贈免費的 WHOIS 資訊隱藏服務，能有效保護您的個人聯絡資料，避免遭垃圾郵件傳送者與潛在威脅侵擾。有了這層保障，您可以安心專注於工作，確信您的資訊處於安全狀態。

薪資福利圖示圖塊
沒有追加銷售或隱藏費用

Cloudflare 秉持直接的ai 網域定價。與其他註冊機構不同，Cloudflare 從不使用追加銷售或隱藏費用，因此，客戶可放心註冊其網域，而不會有任何意外費用。

常見問題集