您的 .ai 網域由 Cloudflare 保護
創立您的 AI 新創公司
選擇 .ai 網域，彰顯您的品牌處於 AI 和機器學習領域的前沿。透過 Cloudflare 註冊網域，創辦人從第一天起就能享有透明的價格與強大的安全性，讓您能專心投入專案的開發。
為您的現代化平台打造品牌
作為 SaaS 提供者或採用 AI 技術的 API 的理想家園，.ai 網域傳達了一個現代且具有技術前瞻性的形象。Cloudflare 的強大工具確保平台以最佳效能執行並保持安全。
展示您的研究
擁有一個 .ai 網域，能幫助研究人員、學生與開放原始碼貢獻者在 AI 社群中建立專業信譽。透過 Cloudflare 提供的簡易管理與安全功能，組織可以專心投入工作，而無需擔心網域安全。
為什麼要在 Cloudflare註冊您的 .ai 網域？
按成本定價
Cloudflare 以批發價提供 .ai 網域註冊和續約，無需額外加價。這確保客戶可以將更多預算投入於最重要的事情：開發專案。
增強安全性
在 Cloudflare 註冊的每一個 .ai 網域都配備強大的內建安全功能，例如，免費的 DNSSEC、雙重驗證和預設啟用的網域鎖。這可保護網域免於未經授權的變更和轉移。
WHOIS 隱私權保護
每個 .ai 網域皆附贈免費的 WHOIS 資訊隱藏服務，能有效保護您的個人聯絡資料，避免遭垃圾郵件傳送者與潛在威脅侵擾。有了這層保障，您可以安心專注於工作，確信您的資訊處於安全狀態。
沒有追加銷售或隱藏費用
Cloudflare 秉持直接的ai 網域定價。與其他註冊機構不同，Cloudflare 從不使用追加銷售或隱藏費用，因此，客戶可放心註冊其網域，而不會有任何意外費用。