Comprar domínios .ai sem taxas extras
Registre seu domínio .ai para apresentar a inovação e a experiência no mundo da inteligência artificial. Proteja seu domínio com a Cloudflare a preços de custo e transparentes além de segurança integrada e poderosa.
Seu domínio .ai protegido pela Cloudflare
Lance sua startup de IA
Indique que sua marca está na vanguarda da IA e do aprendizado de máquina com um domínio .ai. Registrar seu domínio com a Cloudflare oferece preços transparentes e segurança poderosa desde o primeiro dia, permitindo que os fundadores se concentrem em desenvolver seus projetos.
Crie uma marca para sua plataforma moderna
Como o lar ideal para um provedor de SaaS ou uma API com tecnologia de IA, um domínio .ai transmite uma identidade moderna e tecnológica. As ferramentas robustas da Cloudflare garantem que a plataforma opere com desempenho máximo e permaneça segura.
Apresente sua pesquisa
Estabeleça credibilidade dentro da comunidade de IA para pesquisadores, estudantes e colaboradores de código aberto com um domínio .ai Com os recursos simples de gerenciamento e segurança da Cloudflare, as organizações podem se concentrar em seu trabalho sem se preocupar com seu domínio.
Por que registrar seu domínio .ai com a Cloudflare?
Preços de custo
A Cloudflare oferece registros e renovações de domínios .ai a preços de atacado, sem margens adicionais. Isso garante que os clientes possam investir mais de seu orçamento no que mais importa: desenvolver seu projeto.
Aumente a segurança
Cada domínio .ai registrado na Cloudflare vem com recursos de segurança integrados e poderosos, como DNSSEC gratuito, autenticação de dois fatores e bloqueio de domínio ativado por padrão. Isso protege o domínio contra alterações e transferências não autorizadas.
Proteção de privacidade WHOIS
Cada domínio .ai vem com ocultação de WHOIS gratuita, que protege os detalhes de contato pessoais contra spammers e possíveis ameaças. Os clientes podem se concentrar em seu trabalho com confiança, sabendo que suas informações estão seguras.
Sem vendas adicionais ou taxas ocultas
A Cloudflare acredita em preços justos para domínios .ai Ao contrário de outros registradores, a Cloudflare nunca utiliza vendas adicionais ou taxas ocultas, permitindo que os clientes registrem seus domínios com confiança e sem custos inesperados.