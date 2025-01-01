Suporte

Comprar domínios .ai sem taxas extras

Registre seu domínio .ai para apresentar a inovação e a experiência no mundo da inteligência artificial. Proteja seu domínio com a Cloudflare a preços de custo e transparentes além de segurança integrada e poderosa.

Seu domínio .ai protegido pela Cloudflare

Comprar domínios .io - Benefícios - Lance sua startup de tecnologia - Miniatura
Lance sua startup de IA

Indique que sua marca está na vanguarda da IA e do aprendizado de máquina com um domínio .ai. Registrar seu domínio com a Cloudflare oferece preços transparentes e segurança poderosa desde o primeiro dia, permitindo que os fundadores se concentrem em desenvolver seus projetos.

Comprar Domínios .ai - Benefícios - Criar uma marca para uma plataforma de SaaS ou API moderna - Miniatura
Crie uma marca para sua plataforma moderna

Como o lar ideal para um provedor de SaaS ou uma API com tecnologia de IA, um domínio .ai transmite uma identidade moderna e tecnológica. As ferramentas robustas da Cloudflare garantem que a plataforma opere com desempenho máximo e permaneça segura.

Comprar domínios .io - Benefícios - Mostre seu projeto de código aberto - Miniatura
Apresente sua pesquisa

Estabeleça credibilidade dentro da comunidade de IA para pesquisadores, estudantes e colaboradores de código aberto com um domínio .ai Com os recursos simples de gerenciamento e segurança da Cloudflare, as organizações podem se concentrar em seu trabalho sem se preocupar com seu domínio.

Por que registrar seu domínio .ai com a Cloudflare?

Bloco de ícones de preço
Preços de custo

A Cloudflare oferece registros e renovações de domínios .ai a preços de atacado, sem margens adicionais. Isso garante que os clientes possam investir mais de seu orçamento no que mais importa: desenvolver seu projeto.

Bloco de ícones de marca de seleção do escudo de segurança
Aumente a segurança

Cada domínio .ai registrado na Cloudflare vem com recursos de segurança integrados e poderosos, como DNSSEC gratuito, autenticação de dois fatores e bloqueio de domínio ativado por padrão. Isso protege o domínio contra alterações e transferências não autorizadas.

Proteção do escudo de segurança - Ícone
Proteção de privacidade WHOIS

Cada domínio .ai vem com ocultação de WHOIS gratuita, que protege os detalhes de contato pessoais contra spammers e possíveis ameaças. Os clientes podem se concentrar em seu trabalho com confiança, sabendo que suas informações estão seguras.

Bloco de ícones de benefícios de salário
Sem vendas adicionais ou taxas ocultas

A Cloudflare acredita em preços justos para domínios .ai Ao contrário de outros registradores, a Cloudflare nunca utiliza vendas adicionais ou taxas ocultas, permitindo que os clientes registrem seus domínios com confiança e sem custos inesperados.

Perguntas frequentes