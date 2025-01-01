Achetez des domaines .ai sans frais supplémentaires
Enregistrez votre nom de domaine .ai pour présenter vos innovations et votre expertise dans l'univers de l'IA. Sécurisez votre domaine grâce à Cloudflare pour profiter d'une tarification transparente, à prix coûtant, et d'une puissante sécurité intégrée.
Votre domaine .ai, sécurisé par Cloudflare
Lancez votre start-up dans le secteur de l'IA
Établissez le fait que votre marque se situe à l'avant-garde de l'IA et de l'apprentissage automatique (Machine Learning) grâce à un domaine « .ai ». L'enregistrement de votre domaine avec Cloudflare vous assure une tarification transparente et une sécurité puissante dès le premier jour. Ces avantages permettent aux fondateurs d'entreprises de dégager du temps qui leur permettra de se concentrer sur le développement de leurs projets.
Liez votre plateforme moderne à votre marque
Solution idéale pour un fournisseur SaaS ou une API soutenue par IA, un domaine .ai véhicule une identité moderne et axée sur la technologie. Les outils robustes proposés par Cloudflare vous assurent que la plateforme fonctionne au pic de son efficacité et reste sécurisée.
Présentez vos recherches
Chercheurs, étudiants et contributeurs open source, établissez votre crédibilité au sein de la communauté de l'IA grâce à un domaine « .ai ». Simples à utiliser, les fonctionnalités de gestion et de sécurité proposées par Cloudflare permettent aux entreprises de se concentrer sur leurs tâches sans se soucier de leur domaine.
Pourquoi enregistrer votre domaine .ai par le biais de Cloudflare ?
Tarification à prix coûtant
Cloudflare propose l'enregistrement et le renouvellement de domaines « .ai » à prix de gros, sans majoration supplémentaire. Les clients peuvent ainsi consacrer une plus grande partie de leur budget à ce qui compte le plus, à savoir le développement de leur entreprise.
Sécurité renforcée
Chaque domaine .ai enregistré par le biais de Cloudflare comprend de puissantes fonctionnalités de sécurité intégrées, comme le protocole DNSSEC gratuit, l'authentification à deux facteurs et le verrouillage de domaine activé par défaut, afin de protéger votre domaine contre les modifications et les transferts non autorisés.
Protection de la confidentialité sur WHOIS
Chaque domaine « .ai » s'accompagne d'un caviardage gratuit des informations WHOIS afin de protéger les coordonnées personnelles contre les spammeurs et les menaces potentielles. Les clients peuvent ainsi se concentrer sur leur travail en toute confiance, en sachant que leurs informations sont sécurisées.
Pas de ventes additionnelles ni de frais cachés
Cloudflare croit en une tarification simple pour les domaines .ai . Contrairement à d'autres bureaux d'enregistrement, Cloudflare n'essaie jamais de pratiquer des ventes additionnelles ou de facturer des frais dissimulés afin de permettre aux clients d'enregistrer leur domaine en toute confiance, sans surcoûts surprises.