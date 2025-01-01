支持

以成本价购买 .ai 域名

注册您的 .ai域名，展示人工智能领域的创新和专业知识。利用 Cloudflare 保护您的域，享受透明的成本价和强大的内置安全功能。

您的 .ai域由 Cloudflare 保驾护航

购买 .io 域名 - 优势 - 启动您的科技创业公司 - 缩略图
启动您的 AI 初创企业

通过 .ai 域名表明您的品牌在 AI 和机器学习领域的最前沿。在 Cloudflare 注册域名，从第一天起即可享受透明的定价和强大的安全性，使创始人能够专注于开发他们的项目。

购买 .io域名 - 优势 - 打造现代 SaaS 或 API 平台品牌 - 缩略图
为您的现代平台品牌塑造形象

作为承载基于 AI 的 SaaS 提供商或 API 的理想选择，.ai 域名能够传达现代且技术前沿的品牌形象。Cloudflare 强大的工具确保平台以最佳性能运行并保持安全。

购买 .io 域名 - 优势 - 展示您的开源项目 - 缩略图
展示您的研究成果

通过 .ai 域名为研究人员、学生和开源贡献者在 AI 社区中建立可信度。借助 Cloudflare 简便的管理和安全功能，组织可以专注于自己的工作，无需担心其域名的安全问题。

为什么要通过 Cloudflare 注册您的 .ai 域名？

图标磁贴价格
按成本定价

Cloudflare 以批发价格提供 .ai 域名注册和续费服务，无任何额外加价。这能确保客户能将更多预算投入到最关键的事务中：开发他们的项目。

图标磁贴安全护盾勾选标记
增强安全性

通过 Cloudflare 注册的每个 .ai 域名都配备强大的内置安全功能，包括免费 DNSSEC、双因素身份验证和默认启用的域名锁。这可以保护域名免遭未经授权的更改和转移。

安全盾牌保护-图标
WHOIS 隐私保护

通过 Cloudflare 注册域名附带免费的 WHOIS 信息隐藏功能，保护个人联系信息免受垃圾邮件发送者和潜在威胁的侵害。客户可以放心地专注于工作，因为他们知道自己的信息是安全的。

图标磁贴权益薪酬
没有附加销售或隐藏费用

Cloudflare 坚持为 .ai 域名提供直接透明的定价。与其他注册商不同，Cloudflare 从不使用追加销售或隐藏费用，让客户可以放心注册域名，无任何意外费用。

常见问题