您的 .ai域由 Cloudflare 保驾护航
启动您的 AI 初创企业
通过 .ai 域名表明您的品牌在 AI 和机器学习领域的最前沿。在 Cloudflare 注册域名，从第一天起即可享受透明的定价和强大的安全性，使创始人能够专注于开发他们的项目。
为您的现代平台品牌塑造形象
作为承载基于 AI 的 SaaS 提供商或 API 的理想选择，.ai 域名能够传达现代且技术前沿的品牌形象。Cloudflare 强大的工具确保平台以最佳性能运行并保持安全。
展示您的研究成果
通过 .ai 域名为研究人员、学生和开源贡献者在 AI 社区中建立可信度。借助 Cloudflare 简便的管理和安全功能，组织可以专注于自己的工作，无需担心其域名的安全问题。
为什么要通过 Cloudflare 注册您的 .ai 域名？
按成本定价
Cloudflare 以批发价格提供 .ai 域名注册和续费服务，无任何额外加价。这能确保客户能将更多预算投入到最关键的事务中：开发他们的项目。
增强安全性
通过 Cloudflare 注册的每个 .ai 域名都配备强大的内置安全功能，包括免费 DNSSEC、双因素身份验证和默认启用的域名锁。这可以保护域名免遭未经授权的更改和转移。
WHOIS 隐私保护
通过 Cloudflare 注册域名附带免费的 WHOIS 信息隐藏功能，保护个人联系信息免受垃圾邮件发送者和潜在威胁的侵害。客户可以放心地专注于工作，因为他们知道自己的信息是安全的。
没有附加销售或隐藏费用
Cloudflare 坚持为 .ai 域名提供直接透明的定价。与其他注册商不同，Cloudflare 从不使用追加销售或隐藏费用，让客户可以放心注册域名，无任何意外费用。