Acquista domini .ai senza spese aggiuntive

Registra il tuo nome di dominio .ai per mostrare innovazione e competenza nel mondo dell'intelligenza artificiale. Proteggi il tuo dominio con Cloudflare per prezzi al costo trasparenti e una sicurezza potente e integrata.

Il tuo dominio .ai protetto da Cloudflare

Avvia la tua startup IA

Comunica che il tuo marchio è all'avanguardia nell'intelligenza artificiale e nel machine learning con un dominio .ai. Registrare il tuo dominio con Cloudflare offre prezzi trasparenti e una sicurezza potente fin dal primo giorno, permettendo ai fondatori di concentrarsi sulla realizzazione dei loro progetti.

Dai un'identità alla tua piattaforma moderna

Come la casa perfetta per un provider SaaS o un'API basata sull'IA, un dominio .ai trasmette un'identità moderna e orientata alla tecnologia. I robusti strumenti di Cloudflare garantiscono che la piattaforma operi al massimo delle prestazioni e rimanga sicura.

Metti in mostra la tua ricerca

Stabilisci credibilità all'interno della community dell'IA per ricercatori, studenti e collaboratori open source con un dominio .ai. Grazie alle semplici funzionalità di gestione e sicurezza di Cloudflare, le organizzazioni possono concentrarsi sul proprio lavoro senza preoccuparsi del proprio dominio.

Perché registrare il tuo dominio .ai con Cloudflare?

Prezzi al costo

Cloudflare offre Cloudflare offre registrazioni e rinnovi dei domini .ai a prezzi all'ingrosso, senza ricarichi aggiuntivi. Questo assicura che i clienti possano investire più del loro budget in ciò che conta di più: sviluppare il loro progetto.

Sicurezza avanzata

Ogni dominio .ai registrato con Cloudflare è dotato di potenti funzionalità di sicurezza integrate, come DNSSEC gratuito, autenticazione a due fattori e un blocco del dominio abilitato per impostazione predefinita. In questo modo, è possibile proteggere un dominio da modifiche e trasferimenti non autorizzati.

Protezione della privacy WHOIS

Ogni dominio .ai viene fornito con la redazione WHOIS gratuita, che protegge i dati di contatto personali da spammer e potenziali minacce. I clienti possono concentrarsi sul loro lavoro con fiducia, sapendo che le loro informazioni sono sicure.

Nessun upsell o costi nascosti

Cloudflare crede in una tariffazione trasparente per i domini .ai. A differenza di altri registrar, Cloudflare non applica mai upsell o costi nascosti, permettendo ai clienti di registrare il proprio dominio con fiducia e senza costi imprevisti.

Domande frequenti