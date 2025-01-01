Pomoc techniczna

Kup domenę .ai bez dodatkowych opłat

Zarejestruj swoją witrynę w domenie .ai, aby zaprezentować swoją innowacyjność i wiedzę w zakresie sztucznej inteligencji. Zabezpiecz swoją domenę z Cloudflare, aby skorzystać z niskiej ceny rejestracji i zyskać potężne, wbudowane zabezpieczenia.

Twoja domena .ai zabezpieczona przez Cloudflare

Kup domeny .io — Korzyści — Wprowadź swój startup technologiczny do Internetu — miniatura
Uruchom swój startup z branży SI

Pokaż, że Twoja marka jest liderem w dziedzinie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego dzięki domenie .ai. Rejestracja domeny w Cloudflare zapewnia przejrzyste ceny i potężne zabezpieczenia od pierwszego dnia, umożliwiając założycielom skupienie się na budowaniu swoich projektów.

Kup domeny .io — Korzyści — Tworzenie marki dla nowoczesnej platformy SaaS lub API — miniatura
Stwórz markę dla swojej nowoczesnej platformy

Domena .ai jest idealnym miejscem dla dostawców usług SaaS i interfejsów API opartych na sztucznej inteligencji. Taka domena idealnie oddaje nowoczesną i zaawansowaną technologicznie tożsamość. Z kolei solidne narzędzia Cloudflare zapewniają, że platforma działa z maksymalną wydajnością i pozostaje bezpieczna.

Kup domeny .io — Korzyści — Zaprezentuj swój projekt open source — miniatura
Zaprezentuj swoje badania

Zbuduj wiarygodność w społeczności AI dla badaczy, studentów i współtwórców oprogramowania open source dzięki domenie .ai. Dzięki prostym funkcjom zarządzania i zabezpieczeń Cloudflare organizacje mogą skupić się na swojej pracy, nie martwiąc się o swoją domenę.

Dlaczego warto zarejestrować swoją domenę .ai z pomocą Cloudflare?

Kafelek ikony — cena
Ceny uwzględniające jedynie koszty

Cloudflare oferuje rejestrację i odnawianie domen .ai w cenach hurtowych, bez żadnych dodatkowych narzutów. Dzięki temu klienci mogą przeznaczyć większą część swojego budżetu na to, co najważniejsze: rozwój swojego projektu.

Kafelek ikony — tarcza bezpieczeństwa z zaznaczeniem
Zwiększone bezpieczeństwo

Wszystkie domeny .ai rejestrowane w Cloudflare mają w pakiecie potężne, wbudowane funkcje zabezpieczające, takie jak darmowe DNSSEC, uwierzytelnianie dwuskładnikowe i blokada domeny włączona domyślnie. Chroni to domenę przed nieautoryzowanymi zmianami i transferami.

Ikona niebieskiej tarczy symbolizującej ochronę
Ochrona prywatności danych w WHOIS

Każda domena .ai zawiera w pakiecie darmową redakcję WHOIS, która zabezpiecza dane osobowe właściciela przed niechcianymi wiadomościami i zagrożeniami. Klienci mogą skupić się na swojej pracy z pewnością, wiedząc, że ich informacje są bezpieczne.

Kafelek ikony Korzyści
Brak sprzedaży dodatkowej i ukrytych opłat

Cloudflare wierzy w przejrzyste ceny domen ai. W przeciwieństwie do innych rejestratorów, Cloudflare nigdy nie stosuje sprzedaży dodatkowej ani ukrytych opłat, więc klienci, rejestrując domeny, nie muszą obawiać się niespodziewanych kosztów.

Często zadawane pytania