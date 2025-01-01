Kup domenę .ai bez dodatkowych opłat
Zarejestruj swoją witrynę w domenie .ai, aby zaprezentować swoją innowacyjność i wiedzę w zakresie sztucznej inteligencji. Zabezpiecz swoją domenę z Cloudflare, aby skorzystać z niskiej ceny rejestracji i zyskać potężne, wbudowane zabezpieczenia.
Twoja domena .ai zabezpieczona przez Cloudflare
Uruchom swój startup z branży SI
Pokaż, że Twoja marka jest liderem w dziedzinie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego dzięki domenie .ai. Rejestracja domeny w Cloudflare zapewnia przejrzyste ceny i potężne zabezpieczenia od pierwszego dnia, umożliwiając założycielom skupienie się na budowaniu swoich projektów.
Stwórz markę dla swojej nowoczesnej platformy
Domena .ai jest idealnym miejscem dla dostawców usług SaaS i interfejsów API opartych na sztucznej inteligencji. Taka domena idealnie oddaje nowoczesną i zaawansowaną technologicznie tożsamość. Z kolei solidne narzędzia Cloudflare zapewniają, że platforma działa z maksymalną wydajnością i pozostaje bezpieczna.
Zaprezentuj swoje badania
Zbuduj wiarygodność w społeczności AI dla badaczy, studentów i współtwórców oprogramowania open source dzięki domenie .ai. Dzięki prostym funkcjom zarządzania i zabezpieczeń Cloudflare organizacje mogą skupić się na swojej pracy, nie martwiąc się o swoją domenę.
Dlaczego warto zarejestrować swoją domenę .ai z pomocą Cloudflare?
Ceny uwzględniające jedynie koszty
Cloudflare oferuje rejestrację i odnawianie domen .ai w cenach hurtowych, bez żadnych dodatkowych narzutów. Dzięki temu klienci mogą przeznaczyć większą część swojego budżetu na to, co najważniejsze: rozwój swojego projektu.
Zwiększone bezpieczeństwo
Wszystkie domeny .ai rejestrowane w Cloudflare mają w pakiecie potężne, wbudowane funkcje zabezpieczające, takie jak darmowe DNSSEC, uwierzytelnianie dwuskładnikowe i blokada domeny włączona domyślnie. Chroni to domenę przed nieautoryzowanymi zmianami i transferami.
Ochrona prywatności danych w WHOIS
Każda domena .ai zawiera w pakiecie darmową redakcję WHOIS, która zabezpiecza dane osobowe właściciela przed niechcianymi wiadomościami i zagrożeniami. Klienci mogą skupić się na swojej pracy z pewnością, wiedząc, że ich informacje są bezpieczne.
Brak sprzedaży dodatkowej i ukrytych opłat
Cloudflare wierzy w przejrzyste ceny domen ai. W przeciwieństwie do innych rejestratorów, Cloudflare nigdy nie stosuje sprzedaży dodatkowej ani ukrytych opłat, więc klienci, rejestrując domeny, nie muszą obawiać się niespodziewanych kosztów.