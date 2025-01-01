Acquista domini .io senza spese aggiuntive
Registra in modo sicuro il tuo nome di dominio .io consolidando e gestendo facilmente tutti i tuoi portafogli di domini, con prezzi trasparenti e senza markup.
Il tuo dominio .io protetto da Cloudflare
Avvia la tua startup tecnologica
Il dominio .io è la scelta principale per la comunità tecnologica. È breve e memorabile, segnalando innovazione. Registrati con Cloudflare per una configurazione fluida, prezzi trasparenti e una sicurezza robusta di livello aziendale.
Branding di una moderna piattaforma SaaS o API
Un dominio .io trasmette un'identità moderna e orientata ai dati, rendendolo ideale per le aziende SaaS e API. Acquista il tuo tramite Cloudflare Registrar per garantire una sicurezza robusta e le prestazioni ottimali di cui la tua piattaforma ha bisogno.
Presenta il tuo progetto open source
Mostra il tuo lavoro su una piattaforma di cui gli sviluppatori si fidano. Un dominio .io indica che fai parte dell'ecosistema tecnologico. Cloudflare offre una sicurezza robusta e una gestione semplice, così puoi concentrarti sul tuo codice.
Perché utilizzare Cloudflare per acquistare domini .io?
Prezzi al costo
Cloudflare offre registrazioni e rinnovi dei domini .io a prezzi all'ingrosso, senza ricarichi aggiuntivi. Questo assicura che le startup e gli sviluppatori paghino solo il costo base, mantenendo il loro budget concentrato sulla realizzazione del loro progetto.
Sicurezza avanzata
Un dominio .io è fondamentale per un marchio, quindi ha bisogno di una solida sicurezza. Cloudflare offre funzionalità integrate come DNSSEC gratuito, autenticazione a due fattori e un blocco del dominio abilitato per impostazione predefinita, proteggendo il dominio da modifiche o trasferimenti non autorizzati.
Protezione della privacy WHOIS
Ogni dominio .io viene include la protezione WHOIS gratuita. Cloudflare la fornisce per proteggere i dati di contatto personali da spam e potenziali minacce, in modo che i clienti possano concentrarsi sul proprio lavoro senza preoccuparsi di messaggi indesiderati.
Nessun upsell o costi nascosti
Cloudflare crede nella trasparenza dei prezzi per i domini .io. A differenza di altri registrar, Cloudflare non applica mai upsell o costi nascosti, permettendo ai clienti di registrare il proprio dominio con fiducia e senza costi imprevisti.