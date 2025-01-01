Cloudflare oferuje kilka korzyści przy rejestracji domeny .io, w tym przejrzyste ceny bez marż oraz solidne zabezpieczenia klasy korporacyjnej. Ceny rejestracji i odnowień są oparte wyłącznie na ponoszonych przez nas kosztach, bez żadnych dodatkowych marż. Cloudflare oferuje również bezpłatną ochronę prywatności danych w WHOIS zapobiegającą ujawnianiu osobistych danych kontaktowych, a także zapewnia wbudowane funkcje zabezpieczeń, takie jak bezpłatny DNSSEC, uwierzytelnianie dwuskładnikowe i domyślną blokadę domeny.