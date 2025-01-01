Pomoc techniczna

Kup domeny .io bez dodatkowych opłat

Bezpiecznie zarejestruj swoją domenę .io, jednocześnie bezproblemowo konsolidując wszystkie portfele domen i zarządzając nimi — a wszystko to z przejrzystymi cenami bez narzutu.

Twoja domena .io zabezpieczona przez Cloudflare

Wprowadź swój startup technologiczny do Internetu
Wprowadź swój startup technologiczny do Internetu

Domena .io jest najlepszym wyborem dla społeczności technologicznej. Jest krótka i łatwa do zapamiętania oraz sygnalizuje innowacyjność. Zarejestruj swoją witrynę za pośrednictwem Cloudflare, aby uzyskać bezproblemową konfigurację, przejrzyste ceny i solidne zabezpieczenia klasy korporacyjnej.

Stwórz odpowiednią markę dla nowoczesnej platformy SaaS lub API
Stwórz odpowiednią markę dla nowoczesnej platformy SaaS lub API

Domena .io odzwierciedla nowoczesną, opartą na danych tożsamość, co czyni ją idealną dla firm zajmujących się usługami SaaS i interfejsami API. Zarejestruj swoją domenę, korzystając z usługi Cloudflare Registrar, aby zapewnić swojej platformie solidne bezpieczeństwo i maksymalną wydajność, których potrzebuje.

Zaprezentuj swój projekt open source
Zaprezentuj swój projekt open source

Zaprezentuj swoją pracę w domenie, której ufają deweloperzy. Domena .io wskazuje, że jesteś częścią ekosystemu technologicznego. Cloudflare oferuje solidne zabezpieczenia i łatwe zarządzanie, dzięki czemu Ty możesz skupić się na swoim kodzie.

Dlaczego warto skorzystać z rejestratora firmy Cloudflare przy zakupie domen .io?

Kafelek ikony — cena
Ceny uwzględniające jedynie koszty

Cloudflare oferuje rejestrację i odnawianie domen .io po cenach hurtowych, bez dodatkowych narzutów. Dzięki temu start-upy i deweloperzy płacą tylko koszt podstawowy, co pozwala im skoncentrować budżet na budowaniu projektu.

Zwiększone bezpieczeństwo
Zwiększone bezpieczeństwo

Domena .io ma kluczowe znaczenie dla marki, dlatego potrzebuje solidnych zabezpieczeń. Cloudflare zapewnia wbudowane funkcje, takie jak bezpłatny DNSSEC, uwierzytelnianie dwuskładnikowe i blokada domeny włączona domyślnie, chroniąc domenę przed nieautoryzowanymi zmianami lub transferami.

Ochrona prywatności danych w WHOIS
Ochrona prywatności danych w WHOIS

Wszystkie domeny .io mają w pakiecie bezpłatną redakcję danych w WHOIS. Cloudflare udostępnia tę usługę, aby chronić osobiste dane kontaktowe przed spamem i potencjalnymi zagrożeniami, dzięki czemu klienci mogą skupić się na pracy, nie martwiąc się o niechciane wiadomości.

Kafelek ikony Korzyści
Brak sprzedaży dodatkowej i ukrytych opłat

Cloudflare wierzy w przejrzyste ceny domen io. W przeciwieństwie do innych rejestratorów Cloudflare nigdy nie stosuje sprzedaży dodatkowej ani ukrytych opłat, więc klienci, rejestrując domeny, nie muszą obawiać się niespodziewanych kosztów.

Często zadawane pytania