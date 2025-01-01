Suporte

Comprar domínios .io sem taxas extras

Registre o nome de seu domínio .io com segurança e consolide e gerencie facilmente todos os seus portfólios de domínio com preços transparentes e sem aumento.

Seu domínio .io protegido pela Cloudflare

Lance sua startup de tecnologia

O domínio .io é a principal escolha para a comunidade de tecnologia. É curto e fácil de lembrar, sinalizando inovação. Registre-se na Cloudflare para uma configuração simplificada, preços transparentes e segurança robusta de nível empresarial.

Crie uma marca para uma plataforma SaaS ou API moderna

Um domínio .io transmite uma identidade moderna e orientada por dados, tornando-o ideal para empresas de SaaS e API. Adquira o seu através do Registrar da Cloudflare para a segurança robusta e o desempenho máximo que sua plataforma necessita.

Mostre seu projeto de código aberto

Apresente seu trabalho em um domínio no qual os desenvolvedores confiam. Um domínio .io indica que você faz parte do ecossistema de tecnologia. A Cloudflare oferece segurança robusta e gerenciamento simples, para que você possa se concentrar em seu código.

Por que você deve usar a Cloudflare para comprar domínios .io?

Preços de custo

A Cloudflare oferece registros e renovações de domínios .io a preços de atacado, sem margens adicionais. Isso garante que startups e desenvolvedores paguem apenas o custo básico, mantendo o orçamento focado no desenvolvimento do projeto.

Aumente a segurança

Um domínio .io é essencial para uma marca, por isso precisa de segurança robusta. A Cloudflare fornece recursos integrados, como DNSSEC gratuito, autenticação de dois fatores e um bloqueio de domínio ativado por padrão, protegendo o domínio contra alterações ou transferências não autorizadas.

Proteção de privacidade WHOIS

Cada domínio .io vem com ocultação de WHOIS gratuita. A Cloudflare fornece isso para proteger os dados de contato pessoais contra spam e possíveis ameaças, para que os clientes possam se concentrar em seu trabalho sem se preocupar com mensagens indesejadas.

Sem vendas adicionais ou taxas ocultas

A Cloudflare acredita em preços transparentes para domínios .io Ao contrário de outros registradores, a Cloudflare nunca utiliza vendas adicionais ou taxas ocultas, permitindo que os clientes registrem seus domínios com confiança e sem custos inesperados.

