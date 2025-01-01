A Cloudflare oferece vários benefícios para o registro de um domínio .io, incluindo preços transparentes, sem margens e segurança robusta de nível empresarial. Ela oferece preços de custo para registros e renovações, sem nenhuma margem adicional. A Cloudflare também oferece proteção de privacidade WHOIS gratuita para proteger os dados de contato pessoais. Recursos de segurança como DNSSEC gratuito, autenticação de dois fatores e um bloqueio de domínio padrão também estão integrados.