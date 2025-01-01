Compre domínios .dev sem taxas extras
Inicie seu próximo projeto em um domínio .dev, o TLD criado para desenvolvedores. Registre-se na Cloudflare para obter preços de custo transparentes e segurança poderosa.
Seu domínio .dev protegido pela Cloudflare
Lançar um novo projeto de código aberto
Adquirir o domínio certo pode atrair uma comunidade. Um domínio .dev informa ao mundo que seu projeto é voltado para desenvolvedores, transmitindo credibilidade imediata e facilitando que colaboradores encontrem você. Com a Cloudflare, o site de seu projeto está seguro e é rápido desde o início, para que você possa se concentrar em criar a próxima grande novidade
Crie uma API ou uma central de documentação técnica
Apresente suas APIs, SDKs e outras documentações em um domínio que fale a língua dos desenvolvedores. Um domínio .dev é o padrão ouro para recursos tecnológicos. As ferramentas de desempenho e segurança de aplicativos da Cloudflare garantem que sua documentação esteja sempre disponível e com a máxima rapidez, facilitando para seus usuários obterem o que precisam.
Crie sua marca profissional
Seu domínio pessoal é seu currículo digital. Usar um domínio .dev em seu portfólio, blog de tecnologia ou uma demonstração de seus projetos paralelos é um sinal claro de sua paixão por tecnologia. Com o gerenciamento simples de domínios e a segurança da Cloudflare, sua marca profissional está protegida, permitindo que você se concentre em seu código e sua carreira.
Por que registrar seu domínio .dev com a Cloudflare?
Preços de custo
A Cloudflare oferece registros e renovações de domínios .dev a preços de atacado, sem margens adicionais. Isso garante que os clientes possam investir mais de seu orçamento no que mais importa: expandir seus negócios.
Aumente a segurança
Cada domínio .dev registrado na Cloudflare conta com recursos de segurança integrados e poderosos, como DNSSEC gratuito, autenticação de dois fatores e um bloqueio de domínio habilitado por padrão. Isso protege o domínio contra alterações e transferências não autorizadas.
Proteção de WHOIS gratuita
Proteja sua privacidade com a ocultação de WHOIS gratuita em todos os domínios. Ocultamos automaticamente suas informações de contato pessoais da visão do público, protegendo você de spammers e coletores de dados.
Vendas adicionais
Você recebe o que você vê. Os preços da Cloudflare são transparentes, sem taxas de renovação inesperadas, sem vendas adicionais para serviços desnecessários e sem letras miúdas. Registre seu domínio com total confiança.