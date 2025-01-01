Embora um .com seja um excelente domínio de uso geral, o domínio .dev oferece reconhecimento instantâneo na comunidade de desenvolvedores. Isso ajuda você a se destacar e sinaliza credibilidade. Além disso, como .dev é um TLD mais recente, você tem uma oportunidade maior de encontrar o nome de domínio perfeito, curto e fácil de lembrar que já pode estar sendo usado no .com .