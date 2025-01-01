Acquista domini .dev senza spese aggiuntive
Lancia il tuo prossimo progetto su un dominio .dev, il TLD progettato per gli sviluppatori. Registrati con Cloudflare per prezzi al costo trasparenti e una sicurezza potente.
Il tuo dominio .dev protetto da Cloudflare
Avvia un nuovo progetto open source
L'acquisto del dominio giusto può attrarre una community. Un dominio .dev comunica al mondo che il tuo progetto è destinato agli sviluppatori, costruendo credibilità immediata e facilitando la ricerca da parte dei collaboratori. Con Cloudflare, il sito del tuo progetto è sicuro e veloce fin dall'inizio, così puoi concentrarti sulla creazione della prossima grande novità
Crea un hub di documentazione tecnica o API
Mostra la tua API, SDK e altra documentazione su un dominio che parla la lingua degli sviluppatori. Un dominio .dev è lo standard di riferimento per le risorse tecnologiche. Gli strumenti di prestazioni e sicurezza delle app di Cloudflare assicurano che la tua documentazione sia sempre disponibile e fulminea, rendendo semplice per i tuoi utenti ottenere ciò di cui hanno bisogno.
Costruisci il tuo brand professionale
Il tuo dominio personale è il tuo curriculum digitale. Utilizzando un dominio .dev per il tuo portafoglio, blog tecnologico o una vetrina dei tuoi progetti collaterali è un chiaro segnale della tua passione per la tecnologia. Con la semplice gestione e sicurezza dei domini offerti da Cloudflare, il tuo marchio professionale è protetto, permettendoti di concentrarti sul tuo codice e sulla tua carriera.
Perché registrare il tuo dominio .dev con Cloudflare?
Prezzi al costo
Cloudflare offre registrazioni e rinnovi dei domini .dev a prezzi all'ingrosso, senza ricarichi aggiuntivi. Questo assicura che i clienti possano investire più del loro budget in ciò che conta di più: far crescere la loro attività.
Sicurezza avanzata
Ogni dominio .dev registrato con Cloudflare è dotato di potenti funzionalità di sicurezza integrate, come DNSSEC gratuito, autenticazione a due fattori e un blocco del dominio abilitato per impostazione predefinita. In questo modo, è possibile proteggere un dominio da modifiche e trasferimenti non autorizzati.
Protezione WHOIS gratuita
Proteggi la tua privacy con la revisione WHOIS gratuita su ogni dominio. Nascondiamo automaticamente i tuoi dati di contatto personali dalla visualizzazione pubblica, proteggendoti da spammer e raccoglitori di dati.
upsell
Quello che vedi è quello che ottieni. I prezzi di Cloudflare sono trasparenti, senza costi di rinnovo a sorpresa, senza upsell per servizi non necessari e senza clausole nascoste. Registra il tuo dominio in tutta sicurezza.