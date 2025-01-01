Supporto

Acquista domini .dev senza spese aggiuntive

Lancia il tuo prossimo progetto su un dominio .dev, il TLD progettato per gli sviluppatori. Registrati con Cloudflare per prezzi al costo trasparenti e una sicurezza potente.

Il tuo dominio .dev protetto da Cloudflare

Acquista domini .io - Vantaggi - Mostra il tuo progetto open source - Miniatura
Avvia un nuovo progetto open source

L'acquisto del dominio giusto può attrarre una community. Un dominio .dev comunica al mondo che il tuo progetto è destinato agli sviluppatori, costruendo credibilità immediata e facilitando la ricerca da parte dei collaboratori. Con Cloudflare, il sito del tuo progetto è sicuro e veloce fin dall'inizio, così puoi concentrarti sulla creazione della prossima grande novità

Acquista domini .io - Vantaggi - Branding di una moderna piattaforma SaaS o API - Miniatura
Crea un hub di documentazione tecnica o API

Mostra la tua API, SDK e altra documentazione su un dominio che parla la lingua degli sviluppatori. Un dominio .dev è lo standard di riferimento per le risorse tecnologiche. Gli strumenti di prestazioni e sicurezza delle app di Cloudflare assicurano che la tua documentazione sia sempre disponibile e fulminea, rendendo semplice per i tuoi utenti ottenere ciò di cui hanno bisogno.

Acquista domini .io - Vantaggi - Mostra il tuo progetto open source - Miniatura
Costruisci il tuo brand professionale

Il tuo dominio personale è il tuo curriculum digitale. Utilizzando un dominio .dev per il tuo portafoglio, blog tecnologico o una vetrina dei tuoi progetti collaterali è un chiaro segnale della tua passione per la tecnologia. Con la semplice gestione e sicurezza dei domini offerti da Cloudflare, il tuo marchio professionale è protetto, permettendoti di concentrarti sul tuo codice e sulla tua carriera.

Perché registrare il tuo dominio .dev con Cloudflare?

Prezzo - icona a mosaico
Prezzi al costo

Cloudflare offre registrazioni e rinnovi dei domini .dev a prezzi all'ingrosso, senza ricarichi aggiuntivi. Questo assicura che i clienti possano investire più del loro budget in ciò che conta di più: far crescere la loro attività.

Icona scudo di sicurezza con segno di spunta
Sicurezza avanzata

Ogni dominio .dev registrato con Cloudflare è dotato di potenti funzionalità di sicurezza integrate, come DNSSEC gratuito, autenticazione a due fattori e un blocco del dominio abilitato per impostazione predefinita. In questo modo, è possibile proteggere un dominio da modifiche e trasferimenti non autorizzati.

Protezione con scudo di sicurezza - Icona
Protezione WHOIS gratuita

Proteggi la tua privacy con la revisione WHOIS gratuita su ogni dominio. Nascondiamo automaticamente i tuoi dati di contatto personali dalla visualizzazione pubblica, proteggendoti da spammer e raccoglitori di dati.

Icona a mosaico Benefit Salario
upsell

Quello che vedi è quello che ottieni. I prezzi di Cloudflare sono trasparenti, senza costi di rinnovo a sorpresa, senza upsell per servizi non necessari e senza clausole nascoste. Registra il tuo dominio in tutta sicurezza.

Domande frequenti