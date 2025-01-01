Alors qu'un .com est un domaine polyvalent, un domaine .dev permet une reconnaissance instantanée au sein de la communauté des développeurs. Cela vous aide à vous démarquer et à afficher de la crédibilité. De plus, comme .dev est un domaine de premier niveau plus récent, vous avez donc davantage d'opportunités de trouver un nom de domaine parfait, court et facile à mémoriser qui aurait déjà être pris sur .com .