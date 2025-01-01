Acheter des domaines .dev sans frais supplémentaires
Lancez votre prochain projet sur un domaine .dev, le domaine de premier niveau conçu pour les développeurs. Inscrivez-vous auprès de Cloudflare pour profiter d'une tarification transparente, à prix coûtant, et d'une sécurité renforcée.
Votre domaine .dev sécurisé par Cloudflare
Lancer un nouveau projet Open Source
L'achat du bon domaine peut attirer une communauté. Un domaine .dev indique au monde que votre projet s'adresse aux développeurs, affiche une crédibilité instantanée et les contributeurs vous trouvent plus facilement. Avec Cloudflare, votre site de projet est sécurisé et rapide dès le début, vous pouvez ainsi vous concentrer sur la création de la prochaine grande innovation
Créer un hub d’API ou de documentation technique
Présentez votre API, vos SDK et d'autres documentations sur un domaine qui parle le langage des développeurs. Un domaine .dev constitue la norme de référence pour les ressources techniques. Les outils de performance et de sécurité des applications de Cloudflare garantissent que votre documentation est toujours disponible et accessible ultra-rapidement, ce qui permet à vos utilisateurs d'obtenir facilement ce dont ils ont besoin.
Développez votre marque professionnelle
Votre domaine personnel est votre curriculum vitae numérique. L'utilisation d'un domaine .dev pour votre portfolio, un blog technique ou une vitrine de vos projets parallèles est un signal clair de votre passion pour la technologie. Avec la gestion et la sécurité simples des domaines de Cloudflare, votre marque professionnelle est protégée, ce qui vous permet de vous concentrer sur votre code et votre carrière.
Pourquoi enregistrer votre domaine .dev par le biais de Cloudflare ?
Tarification à prix coûtant
Cloudflare propose les inscriptions et renouvellements de domaines .dev à prix de gros, sans majoration. Les clients peuvent ainsi consacrer une plus grande partie de leur budget à ce qui compte le plus, à savoir le développement de leur entreprise.
Sécurité renforcée
Chaque domaine .dev inscrit par le biais de Cloudflare comprend de puissantes fonctionnalités de sécurité intégrées, comme le protocole DNSSEC gratuit, l'authentification à deux facteurs et le verrouillage de domaine activé par défaut, afin de protéger votre domaine contre les modifications et les transferts non autorisés.
Protection WHOIS gratuite
Protégez la confidentialité de vos données grâce au caviardage gratuit des données WHOIS pour chaque domaine. Nous masquons automatiquement vos informations de contact personnelles à la vue du public, vous êtes ainsi protégés contre les spammeurs et collecteurs de données.
ventes additionnelles
Aucune mauvaise surprise. La tarification de Cloudflare est simple, sans frais de renouvellement inattendus, sans ventes additionnelles pour des services inutiles, et sans clause en petits caractères. Inscrivez votre domaine en toute confiance.