適切なドメインを購入することは、関係者コミュニティを惹きつけるのに役立ちます。 .dev ドメインは、あなたの扱う内容が開発者向けであると同時に信頼性が高いことを世界に示し、貢献者に発見してもらいやすくなります。Cloudflareを利用することで、最初から安全かつ高速な状態を手にすることができるため、すぐに次の大きな構想に着手・集中することができます。