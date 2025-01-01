追加料金なしで.devドメインを購入する
次のプロジェクトは、開発者向けの.devドメインで始めましょう。透明性を確保しつつ卸売価格で強力なセキュリティを備えたCloudflareで、お客様のドメインを登録しましょう。
Cloudflareがお客様の.devドメインを保護します
新しいオープンソースプロジェクトを立ち上げる
適切なドメインを購入することは、関係者コミュニティを惹きつけるのに役立ちます。 .dev ドメインは、あなたの扱う内容が開発者向けであると同時に信頼性が高いことを世界に示し、貢献者に発見してもらいやすくなります。Cloudflareを利用することで、最初から安全かつ高速な状態を手にすることができるため、すぐに次の大きな構想に着手・集中することができます。
APIまたは技術文書のハブを作成する
APIやSDKなどのドキュメントを、一目で開発者向けであることがわかるドメインで公開しましょう。 .dev ドメインは、技術情報提供者のゴールドスタンダードです。さらにCloudflareのアプリケーションパフォーマンスとセキュリティツールにより、ユーザーに常時稼働かつ超高速な環境で必要なものを提供できるようになります。
自分のプロフェッショナルブランドを築く
お客様の個人ドメインはデジタル上の履歴書です。ポートフォリオ、技術ブログ、サイドプロジェクトの紹介に .dev ドメインを使用することで、技術向けであることを明確に示すことができます。Cloudflareのシンプルなドメイン管理とセキュリティにより、プロとしてのブランドイメージを確立しながら、コーディングとキャリアに集中することができます。
Cloudflareで.devドメインを登録する理由とは？
卸売価格
Cloudflareでは、 .dev ドメインの登録と更新を卸売価格で提供しています。追加の利益を上乗せすることはありません。これにより、お客様は予算を最も重要なビジネスの成長に回すことができます。
セキュリティを強化
Cloudflareで登録されたすべての .dev ドメインには、無料のDNSSEC、二要素認証、デフォルト設定のドメインロックなど高性能セキュリティ機能が内蔵されています。これにより、不正な変更や移管からドメインが保護されます。
無料のWHOIS情報の保護
すべてのドメインに対してWHOIS情報の秘匿化サービスを提供しているため、ドメインは保護されます。お客様の個人連絡先情報は自動的に非表示にされ、スパム業者やデータ収集者から保護されます。
アップセル
価格に余計なものは含まれません。Cloudflareの価格設定はシンプルで、更新時の予期せぬ追加料金や、不要なサービスのアップセル、複雑な細かい注意書きもありません。安心してドメインを登録いただけます。