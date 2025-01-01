サポート

卸売価格で.ioドメインを購入

不透明な上乗せ料金を排除した登録。すべてのドメインを手軽に一括管理。

Cloudflareがお客様の.ioドメインを保護します

.ioドメインを購入 - メリット - テクノロジースタートアップの立ち上げ - サムネイル
技術系スタートアップを立ち上げる

.ioドメインは、技術コミュニティにとって最適な選択肢です。短く覚えやすい名前で、革新性を示します。Cloudflareで登録することで、シームレスなセットアップ、透明性のある料金設定、堅牢でエンタープライズグレードのセキュリティを手に入れることができます。

.ioドメインを購入 - メリット - 最新のSaaSまたはAPIプラットフォームのブランディング - サムネイル
最新のSaaSまたはAPIプラットフォームのブランディング

.ioドメインは現代的でデータ志向のイメージを与えるため、SaaSやAPIビジネスに最適です。Cloudflare Registrarを通じて取得すれば、強力なセキュリティと最高のパフォーマンスを備えたプラットフォームを手に入れることができます。

.ioドメインを購入 - メリット - オープンソースプロジェクトの紹介 - サムネイル
オープンソースプロジェクトを公開する

開発者が信頼するドメインであなたの成果を発信しましょう。.ioドメインは、あなたが技術系情報を扱う仲間の一員であることを示します。Cloudflareが提供する堅牢なセキュリティとシンプルな管理により、お客様はコーディングに集中できます。

.ioドメインの購入にCloudflareを選択すべき理由

アイコンタイルの価格
卸売価格

Cloudflareでは、.ioドメインの登録と更新を卸売価格で提供しています。追加の利益を上乗せすることはありません。これにより、スタートアップや開発者のお客様は原価以上の金額を支払う必要がなくなり、予算をプロジェクトの開発に回すことができます。

アイコンタイル セキュリティシールド チェックマーク
セキュリティを強化

.ioドメインはブランドにとって重要であるため、堅牢なセキュリティが必要です。Cloudflareは、無料のDNSSEC、二要素認証、デフォルトで有効になっているドメインロックなどの組み込み機能を提供し、不正な変更や移管からドメインを保護します。

セキュリティシールド保護 - アイコン
WHOISプライバシー保護

すべての.ioドメインには無料のWHOIS情報の秘匿化サービスが付属しています。Cloudflareは、個人の連絡先情報をスパムや潜在的な脅威から保護し、お客様が迷惑メッセージに悩まされることなく業務に集中できるようにします。

アイコン タイル 利点 給与
アップセルや隠れ手数料なし

Cloudflareは、.ioドメインには透明性のある価格を設定するべきだと考えています。他のレジストラ（ドメイン登録事業者）とは異なり、Cloudflareがアップセルを行うことや隠れた料金を設定することは絶対にありません。このため、お客様は、安心してドメインを登録いただけます。

