Cloudflareでは、.ioドメインの登録と更新を卸売価格で提供しています。追加の利益を上乗せすることはありません。これにより、スタートアップや開発者のお客様は原価以上の金額を支払う必要がなくなり、予算をプロジェクトの開発に回すことができます。