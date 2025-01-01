支援

購買 .io 網域無需任何附加費用

安全地註冊您的 .io 網域，同時輕鬆整合和管理您的所有網域組合，不僅費用透明，而且無任何附加費用。

您的 .io 網域由 Cloudflare 保護

購買 .io 網域 - 優勢 - 推出您的科技新創公司 - 縮圖
創立您的科技新創公司

.io 域名是科技界的首選。它簡短易記，彰顯創新。註冊 Cloudflare，即可享有無縫設定、透明定價和強大的企業級安全保障。

購買 .io網域 - 優勢 - 打造現代化 SaaS 或 API 平台品牌 - 縮圖
打造現代化 SaaS 或 API 平台品牌

.io 網域傳達了一種現代的、資料驅動的身分，使其成為 SaaS 和 API 業務的理想選擇。透過 Cloudflare Registrar 取得您的 .io 網域，以獲得您的平台所需的強大安全性和最佳效能。

購買 .io 網域 - 優勢 - 展示您的開放原始碼專案 - 縮圖
展示您的開放原始碼專案

在開發人員信賴的網域上展示您的作品。.io 網域表示您是技術生態系統的一部分。Cloudflare 提供強大的安全性和便利性的管理，讓您可以專注於程式碼。

為何應該使用 Cloudflare 購買 .io 網域？

價格圖示圖塊
按成本定價

Cloudflare 以批發價提供 .io 網域註冊和續費，無需額外加價。這確保新創公司和開發者只需支付基本費用，從而將預算專注於專案建立。

Security Shield 核取標記圖示圖塊
增強安全性

.io 網域對品牌至關重要，因此需要強大的安全性。Cloudflare 提供內建功能，例如免費的 DNSSEC、雙重認證以及預設啟用的網域鎖定，保護網域免於未經授權的變更或轉移。

安全護盾保護 - 圖示
WHOIS 隱私權保護

每個 .io 網域都提供免費的 WHOIS 資訊隱藏服務。Cloudflare 提供這項服務是為了保護個人聯絡資訊免受垃圾郵件和潛在威脅的侵害，讓客戶可以專注於工作，無需擔心收到垃圾郵件。

薪資福利圖示圖塊
沒有追加銷售或隱藏費用

Cloudflare 堅持 .io 網域的透明定價。與其他註冊商不同，Cloudflare 從不使用追加銷售或隱藏費用，因此客戶可以放心註冊域名，不會產生任何意外費用。

常見問題集