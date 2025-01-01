Домен .io — популярный выбор в технологическом сообществе, так как он короткий, запоминающийся и указывает на инновации. Он также хорошо подходит для современных платформ SaaS и API, так как передает современную идентичность, основанную на данных. Кроме того, это домен, которому разработчики доверяют для демонстрации проектов с открытым исходным кодом.