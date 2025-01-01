Comprar dominios .dev sin cargos adicionales
Lanza tu próximo proyecto en un dominio .dev, el TLD diseñado para los desarrolladores. Registra tu dominio con Cloudflare para beneficiarte de tarifas transparentes, a precio de coste, y de una seguridad eficaz.
Tu dominio .dev está protegido por Cloudflare
Lanza un nuevo proyecto de código abierto
Comprar el dominio correcto puede atraer a una comunidad. Un dominio .dev indica que tu proyecto está orientado a desarrolladores, genera credibilidad instantánea y facilita que los colaboradores te encuentren. Con Cloudflare, tu sitio para proyectos es seguro y rápido desde el principio, para que puedas concentrarte en desarrollar la próxima solución imprescindible.
Crea un centro de documentación técnica o de API
Muestra tu API, tus SDK y otra documentación en un dominio que atraiga a los desarrolladores. Un dominio .dev es el referente por excelencia para los recursos tecnológicos. Las herramientas de rendimiento y seguridad de las aplicaciones de Cloudflare garantizan el acceso ultrrápido y la disponibilidad continua de tu documentación, a fin de que tus usuarios puedan acceder fácilmente a los recursos que necesiten.
Desarrolla tu marca profesional
Tu dominio personal es tu currículum digital. La utilización de un dominio .dev para tu portfolio, tu blog de tecnología o para mostrar tus proyectos paralelos es un claro indicador de tu pasión por la tecnología. Con la facilidad de la gestión y la seguridad de dominios que ofrece Cloudflare, tu marca profesional está protegida, para que puedas concentrarte en tu código y tu carrera profesional.
¿Por qué deberías registrar tu dominio .dev a través de Cloudflare?
A precio de coste
Cloudflare ofrece el registro y la renovación de dominios .dev a precios de mayorista, sin recargos adicionales. Esto garantiza que los clientes pueden dedicar una mayor parte de su presupuesto a lo que más les importa: hacer crecer su negocio.
Seguridad mejorada
Todos los dominios .dev registrados con Cloudflare incluyen eficaces funciones de seguridad integradas, como DNSSEC gratuito, la autenticación en dos fases y un bloqueo de dominios activado por defecto. Esto protege un dominio contra las transferencias y los cambios no autorizados.
Protección WHOIS gratuita
Protege tu privacidad con la eliminación gratuita de la información WHOIS en todos los dominios. Ocultamos automáticamente tu información de contacto personal para que no sea visible públicamente y protegerte contra los spammers y los recopiladores de datos.
ventas adicionales
No hay tarifas ocultas. Los precios de Cloudflare son transparentes, sin tarifas de renovación inesperadas, sin ventas adicionales por servicios innecesarios y sin letra pequeña. Registra tu dominio con total confianza.