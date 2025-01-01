추가 수수료 없이 .dev 도메인을 구매하세요
개발자를 위해 구축된 TLD인 .dev 도메인에서 다음 프로젝트를 시작하세요. 투명한 원가 기반 가격 책정 방식과 강력한 보안을 제공하는 Cloudflare에 등록하세요.
Cloudflare로 보호되는 .dev 도메인
새로운 오픈 소스 프로젝트를 시작하세요
적절한 도메인을 구매하면 커뮤니티를 끌어들일 수 있습니다. .dev 도메인은 귀하의 프로젝트가 개발자를 위한 것임을 세상에 알리며, 즉각적인 신뢰성을 구축하고 기여자들이 귀하를 더 쉽게 찾을 수 있도록 도와줍니다. Cloudflare를 사용하면 프로젝트 사이트가 처음부터 안전하고 빠르게 작동하기 때문에 새로운 혁신을 추진하는 데 집중할 수 있습니다.
API 또는 기술 문서 허브를 생성하세요
개발자에게 친숙한 도메인에서 API, SDK 및 기타 문서를 선보이세요. .dev 도메인은 기술 리소스의 가장 바람직한 표준입니다. Cloudflare의 애플리케이션 성능 및 보안 도구는 문서가 항상 안정적이고 초고속으로 제공되도록 보장하여, 사용자가 필요한 정보를 빠르고 쉽게 얻을 수 있도록 해줍니다.
전문 브랜드를 구축하세요
개인 도메인은 곧 디지털 이력서입니다. 포트폴리오, 기술 블로그 또는 사이드 프로젝트 쇼케이스에 .dev 도메인을 사용하면 기술에 대한 열정을 분명하게 보여줄 수 있습니다. Cloudflare의 간단한 도메인 관리 및 보안 솔루션으로 귀하의 전문 브랜드를 보호하면 귀하는 오직 코드와 경력에만 집중할 수 있습니다.
왜 .dev 도메인을 Cloudflare와 등록해야 할까요?
실경비만 청구하는 가격 정책
Cloudflare는 .dev 도메인 도메인 등록 및 갱신을 추가 마진 없이 도매가로 제공합니다. 이로 인해 고객은 가장 중요한 것, 즉 비즈니스 성장에 더 많은 예산을 투자할 수 있습니다.
강화된 보안
모든 .dev 도메인에는 무료 DNSSEC, 2단계 인증, 기본으로 활성화되는 도메인 잠금 등 강력한 내장 보안 기능이 함께 제공됩니다. 이를 통해 무단 변경 및 이전으로부터 도메인을 보호합니다.
무료 WHOIS 보호 기능
모든 도메인에서 무료 WHOIS 정보 가리기 기능으로 개인 정보를 보호하세요. 당사는 귀하의 개인 연락처 정보를 대중의 시야에서 자동으로 숨겨 스팸 발송자와 데이터 수집기로부터 보호합니다.
업셀
기능과 혜택은 보는 그대로입니다. Cloudflare의 요금제는 직관적이며, 예상치 못한 갱신 수수료, 필요하지 않은 서비스에 대한 업셀, 알아보기 어려운 약관 같은 건 없습니다. 절대 안심하고 도메인을 등록하세요.