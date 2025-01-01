Pomoc techniczna

Kup domenę .dev bez dodatkowych opłat

Udostępnij swój kolejny projekt w domenie .dev, stworzonej dla programistów. Zarejestruj witrynę za pośrednictwem Cloudflare, aby uzyskać przejrzyste ceny bez doliczonej marży i skuteczne zabezpieczenia.

Twoja domena .dev zabezpieczona przez Cloudflare

Udostępnij nowy projekt open source

Zakup właściwej domeny może przyciągnąć społeczność. Domena .dev informuje świat, że Twój projekt jest przeznaczony dla programistów, budując natychmiastową wiarygodność i ułatwiając współpracownikom jego odnalezienie. Dzięki Cloudflare Twoja witryna projektowa będzie bezpieczna i szybka od samego początku, co pozwali Ci skupić się na budowaniu projektu.

Utwórz centrum interfejsów API lub dokumentacji technicznej

Zaprezentuj swoje interfejsy API, pakiety SDK i inną dokumentację w domenie, która przemawia do programistów. Domena .dev jest złotym standardem dla zasobów technologicznych. Narzędzia Cloudflare poprawiające wydajność i bezpieczeństwo aplikacji zapewnią, że Twoja dokumentacja będzie zawsze dostępna i będzie wczytywać się błyskawicznie, co ułatwi użytkownikom szybkie uzyskanie potrzebnych informacji.

Zbuduj swoją profesjonalną markę

Twoja osobista domena to Twoje cyfrowe CV. Korzystanie z witryny w domenie .dev do prezentacji swojego portfolio, bloga technologicznego lub swoich projektów pobocznych pokazuje Twoją pasję do technologii. Dzięki prostemu zarządzaniu domenami i zabezpieczeniom Cloudflare Twoja profesjonalna marka będzie chroniona, pozwalając Ci skupić się na kodowaniu i karierze.

Dlaczego warto zarejestrować swoją domenę .dev z pomocą Cloudflare?

Ceny uwzględniające jedynie koszty

Cloudflare oferuje rejestrację i odnawianie domen .dev po cenach hurtowych, bez dodatkowych narzutów. Dzięki temu klienci mogą przeznaczyć większą część swojego budżetu na to, co najważniejsze: rozwój swojego biznesu.

Zwiększone bezpieczeństwo

Wszystkie domeny .dev rejestrowane w Cloudflare mają w pakiecie potężne, wbudowane funkcje zabezpieczające, takie jak darmowe DNSSEC, uwierzytelnianie dwuskładnikowe i blokada domeny włączona domyślnie. Chroni to domenę przed nieautoryzowanymi zmianami i transferami.

Bezpłatna ochrona danych w WHOIS

Chroń swoją prywatność dzięki bezpłatnej redakcji danych w WHOIS w każdej domenie. Automatycznie ukrywamy Twoje dane kontaktowe, chroniąc Cię przed spamerami i podmiotami zbierającymi dane.

Dodatkowa sprzedaż

Od razu wiesz, ile płacisz i co dostajesz. Ceny Cloudflare są przejrzyste, bez niespodziewanych opłat za odnowienie, bez dodatkowych usług, których nie potrzebujesz, i innych ukrytych kosztów. Zarejestruj swoją domenę z pełnym zaufaniem.

