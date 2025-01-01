Domena .com świetnie się sprawdza przy ogólnych zastosowaniach, natomiast domena .dev jest wysoce rozpoznawalna w społeczności programistów. Pomaga się wyróżnić i sygnalizuje wiarygodność. Co więcej, ponieważ .dev jest jedną z nowszych domen, masz większą szansę na zarezerwowanie idealnej, krótkiej i łatwej do zapamiętania nazwy domeny, która może być już zajęta w domenie .com .