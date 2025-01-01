您的 .dev 域由 Cloudflare 保驾护航
启动新的开源项目
购买合适的域名可以吸引一个社区。 .dev 域名告诉全世界您的项目是面向开发人员的，立即建立可信度，并让贡献者更容易找到您。借助 Cloudflare，您的项目网站从一开始就安全、快速，让您可以专注于打造下一个重磅产品
创建 API 或技术文档中心
在一个契合开发人员场景与专业属性的域名上展示您的 API、SDK 及其他文档。 .dev 域名是技术资源的黄金标准。Cloudflare 的应用性能和安全工具确保您的文档始终可用且迅如闪电，使您的用户能够轻松获取所需信息。
打造您的专业品牌
您的个人域名就是您的数字简历。使用 .dev 域名展示您的作品集、技术博客或副业项目展示选择一个域名，这是彰显您的技术热情的明确信号。通过 Cloudflare 简单的域名管理和安全措施，您的专业品牌将得到有效保护，让您专注于代码开发和职业发展。
为何选择通过 Cloudflare 注册您的 .dev 域名？
按成本定价
Cloudflare 提供 .dev 域名注册和续费服务，无任何额外加价。这能确保客户能将更多预算投入到最关键的事务中：推动自身业务增长。
增强安全性
每个 .dev 域名都配备强大的内置安全功能，包括免费 DNSSEC、双因素身份验证和默认启用的域名锁。这可以保护域名免遭未经授权的更改和转移。
免费 WHOIS 保护
通过每个域名的免费 WHOIS 信息隐藏来保护您的隐私。我们会自动隐藏您的个人联系信息，防止公众查看，保护您免受垃圾邮件发送者和数据收集者的侵扰。
追加销售
所见即所得。Cloudflare 的定价方式清晰透明，无意外续期费用，不强行推销您不需要的服务，也不存在隐藏条款。完全放心地注册您的域名。