Купить домены .dev без дополнительных сборов
Запустите свой следующий проект на домене .dev — домене верхнего уровня, созданного для разработчиков. Зарегистрируйтесь в Cloudflare, чтобы получить прозрачные цены по себестоимости и надежную защиту.
Ваш домен .dev защищен Cloudflare
Запустите новый проект с открытым исходным кодом
Приобретение подходящего домена может привлечь сообщество. Домен .dev сообщает всему миру, что ваш проект предназначен для разработчиков, мгновенно создавая доверие и облегчая ваш поиск для участников. С помощью Cloudflare ваш сайт проекта будет защищенным и быстрым с самого начала, чтобы вы могли сосредоточиться на создании следующего крупного проекта.
Создайте центр API или центр технической документации
Продемонстрируйте свои API, SDK и другую документацию на домене, который использует язык разработчиков. Домен .dev — это золотой стандарт для технических ресурсов. Инструменты Cloudflare для повышения производительности и безопасности приложений обеспечивают, что ваша документация всегда доступна и работает молниеносно, облегчая вашим пользователям получение необходимой информации.
Создайте свой профессиональный бренд
Ваш личный домен — это ваше цифровое резюме. Использование домена .dev для вашего портфолио, технологического блога или демонстрации ваших параллельных проектов — это явный сигнал вашего энтузиазма в отношении технологий. С простым управлением доменами и безопасностью от Cloudflare ваш профессиональный бренд защищен, что позволяет вам сосредоточиться на коде и карьере.
Зачем регистрировать свой домен .dev с Cloudflare?
Ценообразование по себестоимости
Cloudflare предлагает регистрации и обновления доменов .dev по оптовым ценам, без дополнительных наценок. Это гарантирует, что клиенты могут вкладывать больше своего бюджета в то, что действительно важно: развитие их бизнеса.
Повышение безопасности
Каждый домен .dev , зарегистрированный в Cloudflare, поставляется с мощными встроенными функциями безопасности, такими как бесплатный DNSSEC, двухфакторная проверка подлинности и блокировка домена, включенная по умолчанию. Это защищает домен от несанкционированных изменений и переносов.
Бесплатная защита WHOIS
Защитите свою конфиденциальность с помощью бесплатного скрытия данных WHOIS на каждом домене. Мы автоматически скрываем вашу личную контактную информацию от публичного доступа, защищая вас от спамеров и сборщиков данных.
дополнительные продажи
Что видите, то и получите. Цены Cloudflare просты и прозрачны: без неожиданных сборов за продление, без доплат за ненужные услуги и без мелкого шрифта. Зарегистрируйте ваш домен с полной уверенностью.