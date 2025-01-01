Kaufen Sie .dev-Domains ohne zusätzliche Gebühren.
Starten Sie Ihr nächstes Projekt auf einer .dev-Domain, die für Entwickler konzipierte TLD. Registrieren Sie sich bei Cloudflare für transparente Preise zum Selbstkostenpreis und leistungsstarke Sicherheit.
Ihre .dev-Domain Cloudflare-Schutz
Starten Sie ein neues Open-Source-Projekt
Der Kauf der richtigen Domain kann eine Community anziehen. Eine .dev -Domain zeigt der Welt, dass Ihr Projekt für Entwickler gedacht ist, schafft sofortige Glaubwürdigkeit und erleichtert es den Beitragenden, Sie zu finden. Mit Cloudflare ist Ihre Projektseite von Anfang an sicher und schnell, sodass Sie sich auf die Entwicklung des nächsten großen Projekts konzentrieren können
Erstellen Sie eine API oder ein technisches Dokumentationsportal
Präsentieren Sie Ihre API, SDKs und andere Dokumentationen auf einer Domain, die die Sprache der Entwickler spricht. Eine .dev -Domain ist der Goldstandard für technische Ressourcen. Die Cloudflare-Tools für App-Performance und Sicherheit gewährleisten, dass Ihre Dokumentation immer verfügbar und blitzschnell ist, sodass Ihre Nutzer mühelos das erhalten, was sie benötigen.
Entwickeln Sie Ihre professionelle Marke
Ihre persönliche Domain ist Ihre digitale Visitenkarte. Die Nutzung einer .dev -Domain für Ihr Portfolio, Ihren Tech-Blog oder die Präsentation Ihrer Nebenprojekte ist ein klares Signal für Ihre Leidenschaft für Technologie. Mit der einfachen Domain-Verwaltung und Sicherheit von Cloudflare wird Ihre professionelle Marke geschützt, sodass Sie sich auf Ihren Code und Ihre Karriere konzentrieren können.
Warum sollten Sie Ihre .dev-Domain bei Cloudflare registrieren?
Selbstkostenpreis
Cloudflare bietet .dev -Domainregistrierungen und -verlängerungen zum Selbstkostenpreis, ohne zusätzliche Aufschläge. Dadurch können Kunden mehr von ihrem Budget in das investieren, was am wichtigsten ist: das Wachstum ihres Unternehmens.
Höhere Sicherheit
Jede .dev -Domain verfügt über leistungsstarke, integrierte Sicherheitsfunktionen wie kostenloses DNSSEC, Zwei-Faktor-Authentifizierung und eine standardmäßig aktivierte Domainsperre. Dies schützt eine Domain vor nicht autorisierten Änderungen und Übertragungen.
Kostenloser WHOIS-Schutz
Schützen Sie Ihre Privatsphäre mit kostenloser WHOIS-Redaktion auf jeder Domain. Wir verbergen Ihre persönlichen Kontaktinformationen automatisch vor der öffentlichen Ansicht und schützen Sie so vor Spammern und Datensammlern.
Keine Upselling-Vereinbarungen
Sie erhalten genau jene Preise, die Sie hier sehen. Die Preisgestaltung von Cloudflare ist unkompliziert, ohne überraschende Verlängerungsgebühren, ohne Upsells für nicht benötigte Dienste und ohne Kleingedrucktes. Registrieren Sie Ihre Domain mit vollem Vertrauen.