攻击者劫持了某个域名后，域名所有者便失去了对网站内容、电子邮件或依赖于该域名的其他应用服务的控制权。
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域名劫持是指攻击者掌握了域名的控制权，通常是通过社会工程学获得。域名是用于将用户连接到网站的唯一、易于记忆的地址，也是组织建立其面向公众的互联网身份的基础。
攻击者成功劫持域名后，合法的域名所有者便失去了其对众多与域名相关服务的控制权。包括网站内容、企业电子邮件、VoIP 呼叫中心、云存储服务，以及与该域名相关的其他应用。这使得域名劫持成为对企业品牌、营收和声誉影响最大的在线威胁之一。
域名让用户可以更轻松地访问网站，而无需记住数字 IP 地址。域名系统 (DNS) 相当于是互联网的电话簿，负责将域名与 IP 地址进行匹配。
域名是通过域名注册商投入使用。在获取域名时，有两个关键参与方：注册商和注册管理机构。可以将注册管理机构（例如 VeriSign）视为批发商，并将注册商视为零售商。注册管理机构拥有 TLD 内所有注册域名的数据库。他们将可用域名的预订委托给注册商。相应地，成千上万注册商向最终用户“出售”（或更确切地说是“出租”）域名，供其在一定期限内使用。
域名由两个或三个部分组成，每个部分之间用点分隔。从右向左阅读时，域名中的标识符从最笼统到最具体：
为了防范未经授权的域名修改，域名所有者可以通过其注册商应用“客户端”锁定（注册商锁定）。注册管理机构应用“服务器”锁定，也称为注册管理机构锁定。但是，如果攻击者取得了适当的账户访问权限，他们可以解除域名锁定并进行未经授权的注册商更改。
域名被劫持的方式有很多。例如：
成功入侵某个域名后，攻击者可以扰乱大量的 Web 运行。 例如，他们可以：
在不同注册商之间转移域名非常简单，但要恢复被盗的域名却非常困难。可能需要几周或数月的时间，甚至可能需要采取法律行动。之所以如此困难，部分原因是正确的文档可能保存在原始域名所有者无法再访问的系统（例如公司电子邮件）中。域名可能会在几天内恢复；或者，原始（合法）所有者可能永远无法取回被盗的域名。
无论结果如何，域名劫持最终都可能会导致严重的财务、声誉甚至监管后果。
在域名劫持中，攻击者会窃取合法注册的域名。域欺骗是指网络犯罪分子创建虚假的网站或电子邮件域来欺骗用户，就像骗子向人们展示其伪造的凭据来获得对方的信任一样。攻击者无需接管域名注册商账户即可实施域欺骗。
域劫持（破坏域名本身）与 DNS 劫持（也称为 DNS 中毒）不同。在 DNS 劫持中，攻击者的目标是域名服务器网站上的 DNS 记录。
从根本上说，域名服务器记录会告诉互联网去哪里查找域名的 IP 地址。如果域名服务器记录配置不当（“中毒”），攻击者可以将查询转移到其他的域名服务器。例如，用户流量可能会被转移到一个与原始网站相同但会分发恶意软件的目的地，而不是加载正确的网站或应用。
组织保护自身免遭域名劫持的最简单方法是选择一个信誉良好的域名注册商，由其提供强大的安全保护措施。寻找如下所述的各种功能：
Cloudflare 的域名注册服务 Cloudflare Registrar 为 Enterprise 计划客户提供自定义域名保护，以防范域名劫持。使用自定义域名保护功能，对域名所有权或域名服务器的更改均手动验证并执行。严格的更改协议有助于确保所有更改均由组织直接批准。
Cloudflare Registrar 还包含适用于所有域名的内置、通用 DNSSEC，保护域名免遭各种基于 DNS 的攻击。