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什么是数据出口费？

数据出口费是云供应商针对上传数据的云存储位置移动或转移数据而收取的费用。这些费用又称带宽或数据传输费，与企业为云存储和计算支付的费用分开。

云存储和其他云技术使开发者和企业得以快速扩展和加速创新，并且 — 从历史上看 — 降低了成本。在第三方的基础结构上存储数据和运行应用程序，往往比购买、维护和更换本地基础设施要便宜。

然而，云存储的大规模应用伴随着一个缺点：取出数据。出口是将数据从上传的服务中取回的过程 — 大多数云供应商对这种数据传输收“税”。

如果用户只是将数据存储在云中，只访问有限数量的数据，并且只需要使用单一云架构，那么数据出口费可能不是什么大问题。不过，出口费会阻碍企业充分利用云的优势，并最终增加 IT 成本。

什么是云存储的入口与出口？

将数据输入到云端和从云端输出有点像访问另一个国家/地区。例如，持有效护照的美国公民可以免费进入许多国家；但是，他们在某些国家必须支付费用才能出境。作为一个游客，除非他们支付离境税，否则他们就会被困住。

对于云存储，入口指数据或流量进入该云基础结构，而出口指数据离开该云基础结构的边界。

开发人员或企业将其数据移入云存储（如 Amazon S3 对象存储或 Azure Blob 存储）通常是免费的。这是一种精心设计的商业策略，用来激励新用户使用该服务 — 任何相关费用都被毫无遗漏地算入了该服务的综合成本中。

数据入口的常见方式包括：

用户产生的内容 — 世界上有数以百万计的应用程序，其中有许多会收集某种形式的用户数据，从使用统计数据到位置数据等等。

世界上有数以百万计的应用程序，其中有许多会收集某种形式的用户数据，从使用统计数据到位置数据等等。 数据管道 — 数据管道就像数据的流水线，沿途转化和处理原始数据，直到它在最终目的地达到可用状态。

数据管道就像数据的流水线，沿途转化和处理原始数据，直到它在最终目的地达到可用状态。 批量上传 — 云供应商可以提供不同的方法来上传和传输大量的数据以进行批量处理。

云供应商可以提供不同的方法来上传和传输大量的数据以进行批量处理。 新增内容导致的网站变化 — 网站刷新会导致产生新的应用资产，包括图像、JavaScript、和 CSS 文件；新数据也可能包括定期添加的内容，如新的产品图像或视频。

然而，为了使存储在云中的数据可以用于返回给客户（例如通过个性化的网站），或以其他方式使用或操纵，需要通过出口来检索数据。以下是一个组织需要从其云存储中获得数据出口（或带宽）的场景示例：

使用数据来响应来自用户或内容分发网络 (CDN) 的应用程序资产的 HTTP 请求

将数据连接到不同的应用程序

将数据从云端下载到本地内存

将数据转移到同一供应商的另一个可用区

将数据转移到另一个云供应商

当数据离开他们的网络时，大多数供应商会对这种数据传输收取出口费。假设一家美国航空公司的票务数据托管在弗吉尼亚州的一个设施中，一个计划从澳大利亚飞来的用户访问他们的服务。尽管云计算供应商在使用自己的全局主干网络携带流量穿越美国，然后再穿越太平洋，但他们可以就两地之间的数据移动收取费用。

出口费是某些供应商对云管理收取越来越多费用的一种巧妙的方式，同时也阻止了客户离开他们的生态系统。这些费用几乎总是随着时间的推移而增加：随着公司对云的依赖性越来越大，出口的成本也在上升。当一个公司的 IT 堆栈的多样性和复杂性增加时，自然有更多的数据需要在该公司更多的应用程序之间跨云传输。

出口税增加是因为有更多的数据需要移动，但在这一点上，客户已经在他们的云基础结构上投资了很多，这最终导致了供应商锁定。

云供应商对数据出口如何收费？

一般的经验法则是，所有从互联网进入云存储的流量（入口）都是免费的，而迁出的流量（出口），如果超过了供应商的免费等级，则要收费。许多云计算供应商（如 Amazon Web Services），无论使用情况如何，都会对从其存储中传出的数据收取高达每千兆字节 0.09 美元的费用。

具体的出口费用并不总是透明的，而且可能难以预测。如要了解出口的逐行收费情况，可能需要一些深度的应用程序架构和云基础结构的专业知识，但并非所有的组织都具备这些知识。

出口费用的明细因供应商而异，包含多种因素，包括：

客户层和订阅类型

每月传输的数据量

始发区域

数据来源和目的地

故障转移控制请求

数据传输加速

为什么各组织要将数据传输给另一家供应商？

如前所述，有许多情况下，一个组织需要进行数据出口。而且，一些云供应商会激励客户在同一生态系统内转移数据；例如，如果一个组织想在同一区域内将他们的 Amazon S3 对象存储服务连接到亚马逊的弹性计算 (EC2)，那么他们可以免费移动数据。

然而，对于云，没有一个通用的方法。一些正在开发云战略（或者更早使用云）的开发人员或企业可能更喜欢使用一个以上的云环境，尽管有出口费用。

使用混合云（混合了两个或多个云环境）或多云（由一个以上的云供应商提供多个公共云）方法有以下好处：

IT 基础结构控制： 混合云的方法使企业可以确定如何以最有效的方式定制其云操作。

混合云的方法使企业可以确定如何以最有效的方式定制其云操作。 性能优化： 一个管理得当的多云架构可以让开发人员和企业在最合适的环境中运行高要求的工作负载（如挖掘档案以获取商业智能信息，或训练 AI 引擎）。

一个管理得当的多云架构可以让开发人员和企业在最合适的环境中运行高要求的工作负载（如挖掘档案以获取商业智能信息，或训练 AI 引擎）。 平衡安全性与现代化： 受到高度监管的行业，如金融、政府和医疗保健，需要将某些敏感数据存储在本地，同时允许将不太敏感的数据存储在云端。

受到高度监管的行业，如金融、政府和医疗保健，需要将某些敏感数据存储在本地，同时允许将不太敏感的数据存储在云端。 不可预测的工作负载： 混合云或多云方法可以帮助企业或政府处理紧急或周期性需求，而不需要过度配置大量的硬件。

混合云或多云方法可以帮助企业或政府处理紧急或周期性需求，而不需要过度配置大量的硬件。 灾难恢复：云备份和灾难恢复服务会在意外删除或数据损坏的情况下复制文件，以便公司能够以快速、合理地恢复数据。

无论企业选择哪种基础结构，当涉及到大规模部署、保障和持续改进应用程序时，云存储都可以发挥很大的作用。

Cloudflare 如何帮助减少出口费用？

Cloudflare 的研究发现，减少或取消出口费可以为客户节省月度总账单的 7.5% 至 27%。

Cloudflare 通过一项名为 Cloudflare R2 的服务提供零出口费的对象存储。R2 是一种兼容 S3 的对象存储解决方案，可进行快速、自由的数据检索；与Cloudflare Workers 的分布式代码功能结合使用，可实现无限的可定制性。Cloudflare 旨在通过这项服务，帮助开发者和组织避免供应商锁定。

此外，在 2018 年，Cloudflare 成立了 Bandwidth Alliance，这是一个由云供应商组成的团体，包括 Azure、谷歌云、甲骨文、阿里云等。为了帮客户节省出口费用，Bandwidth Alliance 成员同意在任意参与的供应商之间传输数据可以免费进行或打折。

Cache Reserve 是 Cloudflare 为减少出口费用而提供的另一项服务。Cache Reserve 有助于确保即使资产很少被请求，也在 Cloudflare CDN 中有缓存，这样它们就不必从客户的源服务器中调出。这样可以增加缓存命中率，有助于减少出口费用。

了解全球连通云如何降低在不同云之间移动数据时的出口费用。